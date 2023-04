11 chiots ont été retrouvés enfermés dans le sous-sol d’une maison abandonnée (vidéo)

Les chiots avaient de quoi boire, mais ils n’avaient même pas à manger. Heureusement, ils ont été sauvés à temps et sont tous sains et saufs.

Le refuge CC RezQs Regina, situé au Canada a été appelé pour intervenir sur une situation dramatique. Une maison avait été abandonnée, et des chiots y avaient été délaissés au sous-sol.

Le refuge était plein et n’avait pas la moindre place pour accueillir de nouveaux pensionnaires. Toutefois, il était inconcevable pour eux de ne pas venir en aide aux bébés esseulés, comme le relate The Dodo. Ils se sont donc rendus sur place, décidant qu’ils trouveraient une solution plus tard pour les placer, mais qu’il était urgent d’agir.

© ccrezqsregina / Instagram

Les chiots se terraient dans le sous-sol

Lorsque l’équipe de sauvetage est arrivée sur place, ils ont ouvert la porte du sous-sol et découvert 11 chiots. Certains remuaient la queue ou s’ébrouaient, soulagés de voir quelqu’un venir à leur secours. Il faut dire que les canidés n’avaient rien mangé depuis qu’ils avaient été abandonnés. Ils avaient seulement de l’eau à disposition.

© ccrezqsregina / Instagram

Mais d’autres chiots étaient terrorisés. Ils n’étaient pas habitués aux humains, et leurs seules interactions avec des humains avaient peut-être été mauvaises. Certains ont donc aboyé, d’autres se sont cachés comme ils le pouvaient dans des trous ou derrière des tuyaux, le corps tremblant.

« C'était déchirant qu'ils aient si peur. Nous savions que les choses allaient s'améliorer pour eux une fois que nous les aurions sortis de là, mais eux l’ignoraient », a confié Stephanie Senger, membre du refuge.

Des familles se sont portées volontaires pour accueillir les chiots

L’équipe de sauveteurs a ramené tous les chiots au refuge, et a passé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Ils y expliquaient qu’ils n’avaient pas de place pour garder les petits, et qu’ils avaient besoin que leur publication soit partagée pour trouver d’autres refuges capables de leur offrir une place.

© CC RezQs Regina / Facebook

A lire aussi : Un chiot tombe dans un fleuve et disparaît pendant 3 jours, puis sa famille reçoit un appel inespéré

Contre toute attente, l’association a alors reçu de très nombreuses candidatures de foyers prêts à devenir famille d’accueil pour les aider. Grâce à cela, les chiots ont pu être placés ensemble dans une même famille d’accueil, le temps de faire une quarantaine, d’être examinés par des vétérinaires, et de s’assurer qu’ils soient prêts à être adoptés.

© CC RezQs Regina / Facebook

Quelque temps plus tard, les adoptions ont commencé. De nombreux chiots ont déjà trouvé leur famille pour toujours. Leur passé difficile n’est plus qu’un mauvais souvenir, et une belle vie s’offre désormais à eux !