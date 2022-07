11 chiots abandonnés dans un sac poubelle au milieu des bois après leur naissance secourus par une association

Ce 26 juin 2022, de bons samaritains qui se promenaient dans la zone boisée au large de Heath Lane, non loin de la ville de Huddersfield en Angleterre, ont tout à coup aperçu un sac poubelle posé à même le sol.

Ils ont alors regardé à l’intérieur et ont été choqués de découvrir 11 chiots avec le cordon ombilical encore attaché à leur ventre. Sans attendre, ils ont emmené les bébés à la clinique animalière locale. « Le vétérinaire qui les a tous examinés et a estimé qu'ils n'avaient que quelques heures », a précisé Sara Jordan, inspectrice en chef adjointe de la RSPCA, au Mirror.

Malheureusement, un des canidés avait du mal à respirer et était très malade. Il a été décidé que le mieux à faire était de l’euthanasier afin d’abréger ses souffrances.

« La clinique vétérinaire nous a demandé de l'aide, car ils n'avaient pas les installations ou l'expertise pour élever à la main les 10 chiots restants », a expliqué Sara. Les bébés ont donc été confiés à des familles d’accueil expérimentées qui les veillent jour et nuit.

Sara a elle-même pris en charge une femelle nommée Tippy et la nourrit au biberon toutes les 90 minutes. « Les pauvres petits devront être élevés par leurs parents adoptifs et auront besoin de soins très intenses. En effet, ils sont très fragiles jusqu’à l’âge du sevrage », a déclaré Sara.

We were called to the rescue after a kind person found 11 tiny pups dumped in a rubbish bag and left to die in Halifax. Our dedicated animal rescuers and animal centre staff are now hand-rearing these cuties, who are just days old ???????? Drop a ???? to wish them well as they grow up! pic.twitter.com/D71gX9vnuD