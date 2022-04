10 ans après le vol de son chien dans un parc, cette femme de 22 ans le retrouve !

Une jeune Londonienne ne pensait plus revoir son chien, volé 10 ans plus tôt alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. L’impensable a pourtant bel et bien eu lieu grâce à la puce d’identification de son ami à 4 pattes disparu.

Un chien est de retour auprès de sa famille 10 longues années après sa disparition, rapporte MyLondon.



En août 2012, Tae Bennett était en train de promener son chien Ollie dans un parc non loin de chez elle à Beckenham (sud de Londres), quand des individus se sont approchés du canidé, ont coupé sa laisse et sont repartis avec. Elle n’avait alors que 12 ans et le Chihuahua avait 2 ans. Elle était sous le choc.

Elle et sa famille n’avaient jamais cessé de le chercher. Avis de recherche et promesse de récompense n’avaient pas suffi. Ollie restait désespérément introuvable et, au fil des mois, puis des années, Tae Bennett devait se faire à l’idée qu’elle ne le reverrait plus.



Il lui fallait aller de l’avant, tout en gardant le souvenir de ce chien qu’elle aimait tant. Elle en avait adopté un autre, un Teckel appelé Chilli.

Tae Bennett restait sans nouvelles du Chihuahua jusqu’au 25 mars 2022, soit près de 10 ans après le vol. Des enfants avaient trouvé un chien qu’ils croyaient errant dans un autre parc à Hounslow, dans l’ouest de Londres et à près de 30 kilomètres du domicile familial. Pris en charge par le service animalier local, il a été identifié grâce à sa puce, qui a révélé les coordonnées de ses propriétaires.

« Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait »

Quand on a contacté la famille pour lui annoncer la nouvelle, Tae Bennett a éclaté en sanglots. « C'était incroyable et je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Ollie a été trouvé dans un parc par des enfants, je ne sais pas d'où il vient », raconte la jeune femme.

Le chien est en bonne santé. Sa propriétaire pense que ses voleurs l’avaient utilisé pour la reproduction, puis l’ont probablement abandonné parce qu’il était devenu trop âgé pour procréer.

Les retrouvailles ont eu lieu le jour-même. L’autre très bonne nouvelle, c’est que le Chihuahua s’entend à merveille avec Chilli. « Ils s'aiment et se blottissent l'un contre l'autre, c'est adorable », dit leur maîtresse.

