Victime d'un incendie, ce chat reconnaissant remercie ses sauveteurs en leur offrant ses services en tant qu'aide-soignant

Gravement brûlé lors d’un incendie domestique, Russell le chat s’en est miraculeusement remis. Depuis, il passe ses journées à réconforter les autres animaux qui arrivent à la clinique vétérinaire où il a été sauvé. Il est devenu la mascotte de l’établissement.

Un incendie s’était déclaré dans une maison située à Raleigh, dans l’Etat de la Caroline du Nord (Est des Etats-Unis). Les flammes avaient complètement ravagé les lieux. Quand les pompiers y sont intervenus, ils y ont découvert et secouru un chat appelé Russell. L’animal avait survécu par miracle, mais il n’était pas encore tiré d’affaire.

Russell souffrait, en effet, de graves brûlures au visage et sur le corps. Il avait été admis en urgence dans une clinique vétérinaire locale, l’Animal Emergency Hospital and Urgent Care Clinic.

A l’issue d’une très longue hospitalisation, le chat s’en était remis, déjouant ainsi les pronostics alarmants qui accompagnaient son sauvetage.

Depuis, le félin extrêmement amical et affectueux s’est donné pour mission d’accueillir les autres animaux arrivant à la clinique vétérinaire et de leur apporter du réconfort, comme le raconte The Dodo.

Un traitement auquel tous les patients ont droit, quelle que soit leur espèce. Qu’il s’agisse d’animaux domestiques ou sauvages, Russell s’empresse systématiquement de venir à leur rencontre et de les rassurer.

Chiens, chats, mais aussi faons, entre autres petits êtres souffrants, profitent de sa bienveillance et de sa tendresse.

« Je ne sais pas s’il est sensible à la douleur des autres animaux […], mais il semble avoir un don pour établir une connexion avec les patients », déclare à son sujet Alan Wilford, membre du personnel de la clinique vétérinaire.

Par sa présence à leurs côtés, Russell les aide à moins ressentir le stress associé à l’hospitalisation.

« Il nous a adoptés. Il est une star ici. Tout le monde veut le voir », conclut Wilford.