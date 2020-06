Utilisé comme appât à raton laveur, ce chat de 9 ans avait le corps d'un chaton !

© Austin Animal Center

Quand les bénévoles ont secouru Klaus, ils pensaient avoir affaire à un chaton. Les examens ont révélé tout autre chose. Le plus important, c’est que ce chat est aujourd’hui hors de danger et qu’il reçoit tout le soin dont il a besoin.

Klaus n’avait vraiment pas eu de chance au départ, mais la mésaventure qu’il a vécue n’est plus qu’un mauvais souvenir pour lui. Ce chat avait, en effet, été découvert près d’un dépotoir, pris dans un piège à raton laveur. Immobilisé et mal en point, il risquait de mourir puisqu’il ne pouvait ni se nourrir, ni boire. Heureusement, il a été libéré et pris en charge à temps, comme le raconte The Dodo.

Le félin a aussitôt été emmené à l’Austin Animal Center (AAC) dans le Texas, où les bénévoles ont d’abord estimé son âge à 1 an. L’animal n’était pas du tout rassuré, lui qui venait de vivre un traumatisme et se retrouvait au milieu d’étrangers, mais les jours passant, il a compris qu’il était désormais en sécurité et que ces gens lui voulaient du bien.

Couvert de graisse et de terre, affamé, Klaus souffrait également d’une anémie sévère. Le vétérinaire a également découvert qu’il ne s’agissait pas d’un chaton, mais d’un chat âgé de 9 ans !

A lire aussi : "Un garçon de 6 ans se remet de la disparition de son chat en partageant la garde d’un autre"

Klaus a été confié à une famille d’accueil, celle de Carla Penny, où il a poursuivi ses traitements et repris du poids. S’il restait encore un peu réservé, il faisait davantage confiance aux humains pour peu qu’ils lui laissaient le temps de s’habituer à leur présence.

Personne ne connaît la vie passée de Klaus, ni dans quelles circonstances précises il avait été pris dans le piège à raton laveur. Ce qui compte, c’est qu’il peut désormais finir sa vie dans la plus grande sérénité.