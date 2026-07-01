Unique survivante de sa portée cette courageuse chatonne surmonte la maladie avant que sa mère soit adoptée

Binx, la maman, a mis bas dans une colonie de chats, et malgré les bons soins apportés, elle a perdu ses chatons, à l’exception d’une petite femelle, qui se porte aujourd’hui très bien. La prise en charge de la chatte sur le point d’accueillir ses petits s’est faite dans l’urgence. La maman et sa portée ont été confiées à une famille d’accueil. Fragiles, les chatons ont été pris en soin, mais ce soutien n’a pas suffi. Quelques jours plus tard, 5 chatons sur 6 se sont envolés. Binx et son unique fille se sont battues coûte que coûte pour continuer.

Magpie, Heron, Grackle, Sparrow et Titmouse, qui portent tous des noms d'oiseaux, sont les chatons de Binx qui ont sont venus au monde et ont disparu bien trop vite. Un des bénévoles de Tails High confiait à Love Meow : « Malgré tous les efforts possibles, nous avons dit au revoir à ses adorables chatons beaucoup trop tôt. Leur perte laissera toujours une douleur dans nos cœur ».

La seule survivante, Chickadee, a fait l’objet d’une attention toute particulière.

Une protection rapprochée

La santé de l’unique chatonne n’était pas rassurante au début. Touchée par une infection à la bouche et une autre aux poumons, la chatonne a été soignée et bien entourée durant plusieurs semaines. La situation a évolué favorablement avec un début d’alimentation en autonomie, et un regard de plus en plus vif.

Un nouvel épisode difficile a été surmonté avec courage par la jeune chatte, également touchée par une anomalie au niveau du cœur.

Love Meow

💔 Comment aider un chaton malade du cœur ? 🐱 Autres histoires de chatons rescapés 👩‍👧 Pourquoi les mamans chattes sont-elles oubliées ? Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

« On a l’impression qu’elle porte un petit morceau de ses frères avec elle »

Les bénévoles, dont sa famille d’accueil, ont perçu la combattivité hors-norme de la chatonne. Ils expriment : « Elle est devenue notre rappel que l’espoir vaut la peine d’être entretenu ».

Sa curiosité a pris de plus en plus d’importance, chaque pièce de la maison étant un terrain à explorer pour elle. Chickadee s’est aussi liée avec Cheddar, la chatte de la maison, également parfaite compagne de jeu.

Love Meow

« Elle mérite une famille à elle »

La mission des bénévoles a aussi été de prendre soin de Binx, la maman. Un bénévole explique : « Nous détestons voir les mamans chattes négligées lorsque leurs bébés grandissent et trouvent un foyer ». Son tour est donc venu, au sein d’une famille d’accueil, de trouver sa place. Quelque temps après, Binx a même rencontré sa famille pour toujours. Très affectueuse, elle a bien compris que le moment était venu de prendre soin d’elle.