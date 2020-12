Une vétérinaire audacieuse réalise l'opération que personne ne voulait pratiquer et sauve une chatte malade depuis un accident de voiture

La propriétaire d’une chatte accidentée pensait qu’elle allait la perdre, mais une vétérinaire a accepté de l’opérer pour la sauver. La plupart de ses confrères avaient refusé de réaliser l’intervention jugée trop complexe.

Felicia Van Deman est infiniment reconnaissante envers le Dr Celena Edens, la vétérinaire qui a sauvé sa chatte Bootzie alors qu’elle la croyait condamnée, comme le rapporte 12 News.

L’animal, un autre chat et leur maîtresse vivent dans la région de Phoenix, en Arizona (Ouest des Etats-Unis). Il y a quelques années, Bootzie avait été percutée par une voiture. Elle avait survécu à l’accident, mais celui-ci n’a pas été conséquences sur sa santé. Depuis ce triste jour, elle est assaillie de douleurs, qui n’ont fait que s’aggraver avec le temps.

Récemment, son état était devenu si inquiétant que Felicia Van Deman croyait devoir lui dire adieu. « Elle ressentait beaucoup de douleurs et personne ne voulait effectuer l’opération », raconte-t-elle, en effet, à 12 News.

Elle a toutefois repris espoir grâce à Celena Edens, qui a accepté d’opérer la chatte. La spécialiste n’avait jamais eu à traiter un cas aussi complexe, un trou dans l’œsophage du félin en l’occurrence. C’était quasiment à quitte ou double.

L’intervention, qui a duré près d’une heure et demie, s’est heureusement déroulée sans accro. Bootzie était sortie d’affaire !

Non contente de l’avoir sauvée, la vétérinaire l’a fait gratuitement. « C’est le genre de chose que l’on rêve de faire quand on grandit en espérant devenir vétérinaire », explique-t-elle. Elle a agi « pour une cliente et une chatte merveilleuses, pendant la Covid de surcroît », poursuit le Dr Edens.

La nouvelle procédure qu’elle a eu l’occasion d’appliquer pendant cette opération lui permettra, par ailleurs, de sauver d’autres vies animales à l’avenir.

A lire aussi : Obsédé par son propriétaire qu’il adore, ce chat n’hésite pas à faire comprendre à sa maîtresse qu’il veut lui voler son mari

Pour sa part, Felicia Van Deman est évidemment plus qu’heureuse que sa chatte s’en soit sortie. Elle ajoute que ce sont ses 2 félins qui lui ont sauvé la vie, car grâce à eux, elle n’a plus besoin de prendre des médicaments contre l’anxiété, souffrant de trouble du spectre de l’autisme et étant une ancienne alcoolique.