Une toiletteuse rampe pendant 20 minutes dans un tuyau d'égout pestilentiel pour sauver un chat disparu (vidéo)

Certaines personnes feraient absolument tout pour sauver la vie des animaux, même s'ils ne leur appartiennent pas. C'est le cas de Haley Dube, une résidente de l'Idaho (États-Unis). Après avoir appris la disparition d'un chat, la toiletteuse a participé aux recherches. Elle a notamment rampé dans un égout.

Au début du mois de février 2022, Haley Dube avait appris la disparition de Flaik sur Facebook. D'après Daily Paws, une équipe de pompiers avait entendu ses miaulements depuis le tuyau d'un égout, mais n'a pas pu intervenir pour le libérer. Le passage s'avérait beaucoup trop étroit et les caméras glissées à l'intérieur n'ont rien révélé de plus.

Une femme, nommée Shae DeBerry, est arrivée plus tard au même endroit, pour voir si elle pouvait installer un piège. Hélas, ce fut également un échec. Elle a donc envoyé un message à son amie, Haley. C'est là que cette dernière a revêtu sa cape d'héroïne.

© Haley Dube / Daily Paws

Une véritable héroïne

« Je n'arrivais pas à croire que j'allais descendre dans cette chose », a déclaré Haley en regardant le conduit sombre et malodorant. L'Américaine, habillée d'un simple pull et d'un jean, mais aussi équipée d'une lampe frontale, est entrée dans l'égout, large d'une soixantaine de centimètres. Toiles d'araignée, mauvaises odeurs et souffles froids étaient au rendez-vous. Une aventure souterraine, qui n'était pas recommandée pour les claustrophobes !

Haley avait suffisamment d'espace pour ramper vers l'avant. Au cours de sa traversée, la sauveteuse a entendu le chat, ce qui l'a incitée à poursuivre. Finalement, elle s'est retrouvée dans « une petite pièce souterraine où elle pouvait se tenir debout, et Flaik était assis là », ont indiqué nos confrères d'outre-Atlantique. Haley a attrapé le félin et l'a ramené vers la lumière.

Le duo est apparu devant un public émerveillé. « Tout le monde criait, pleurait et était reconnaissant, a déclaré l'héroïne, épuisée à la suite de cette mésaventure, j'essayais juste de reprendre une bouffée d'air frais. »

Une dame au grand cœur

Haley Dube a rampé une vingtaine de minutes à l'intérieur du tuyau, pour sauver un chat qui ne lui appartenait même pas. Flaik, porté disparu depuis 6 jours, a été plus qu'heureux de retrouver sa famille.

Quelques jours après l'opération de sauvetage, Haley a rendu visite au félin domestique. Ce dernier s'est rapidement souvenu de sa sauveuse et lui a donné quelques coups de museau affectueux.

Il faut dire que Haley est une grande amoureuse des animaux. Elle possède son propre salon de toilettage ; avec sa fille, elle prend également soin de 6 chats, 6 chiens et 2 dindes qu'elle a sauvés. « Nous sommes la voix des sans-voix, a estimé Haley, quelqu'un doit les défendre, et j'ai l'impression que c'est pour cela que Dieu m'a mise sur cette Terre. »