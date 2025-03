Une passante change le destin d'un chat enfermé dans une boîte en carton laissée dans le froid

Depuis plusieurs mois maintenant, les refuges sont confrontés à une hausse des abandons à cause des nombreuses crises économiques. Les locaux sont bondés, alors certains propriétaires font le choix d’abandonner leur animal dehors. C’est ainsi que le gentil Cooper s’est retrouvé dans la rue. Par chance, il a pu être récupéré et pris en charge à temps.

En abandonnant Cooper dehors, son ancien propriétaire n’a peut-être pas réalisé à quel point il mettait sa vie en danger. Il l’a placé dans un simple carton avec des trous pour qu’il puisse respirer. Il l’a ensuite laissé dans les rues de New York en plein froid et sous la neige.

@eccentrickittens / Instagram

Une indifférence totale

Il n’est pas possible de savoir depuis combien de temps le félin se trouvait sur place, mais le pauvre a dû ressentir un stress immense dès les premières minutes. Pourtant, les passants sont restés indifférents face à sa détresse. Certes, l’animal se trouvait dans une boîte et n’était pas visible. Toutefois, un mot rédigé sur le carton par son ancien maître ne laissait aucune place au doute quant au contenu du carton. Il était indiqué : « S’il vous plaît, emmenez-moi au refuge ».

Parmi tous les passants, une femme au grand cœur s’est arrêtée devant lui et n’a pas pu l’ignorer comme les autres. Elle l’a alors récupéré, puis Kyla, une sauveteuse aguerrie, a pris le relais. Elle a fondé l’organisme Eccentric Kittens et s’occupe de félins dans le besoin. Dans un témoignage rapporté par Cole & Marmalade, elle a déclaré que le cas de Cooper n’était malheureusement pas isolé, car les abandons de ce type étaient de plus en plus fréquents.

A lire aussi : Une famille comprenant déjà 2 chats a droit à une quintuple surprise en laissant sa fenêtre ouverte pendant la nuit

Il est désormais chouchouté

Heureusement, dans son malheur, Cooper a eu la chance d’être récupéré par les bonnes personnes. Il est aujourd’hui en sécurité et se remet de ses émotions : « Nous sommes tellement soulagés que Cooper soit maintenant en sécurité et bien au chaud à l'intérieur, là où il doit être », écrivait Kyla.