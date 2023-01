Une opération de sauvetage lancée en urgence pour 70 chats et chiens piégés par les flammes

Une maison a été en partie ravagée par un incendie, déclenchant l’intervention urgente des pompiers qui ont été surpris d’y trouver plus de 70 chiens et chats.

Rapportés par East Bay Times, les faits ont eu lieu le mardi 17 janvier en fin de matinée à Martinez, ville de Californie située à une trentaine de kilomètres au nord-est de San Francisco.

L’incendie a éclaté dans le garage de la propriété de 2 niveaux vers 11h locales, avant de se propager à l’étage. Prévenus, les pompiers du comté (Contra Costa County Fire Protection District), dont certains étaient en plein exercice d’escalade, sont rapidement arrivés sur les lieux.



Contra Costa County Fire Protection District / Twitter

En entrant dans l’habitation en question, ils ont découvert un nombre impressionnant d’animaux à secourir. Au total, 3 chats et 70 chiens, des Loulous de Poméranie pour la plupart et comprenant des chiots, étaient menacés par les flammes.



Contra Costa County Fire Protection District / Twitter

Sans perdre de temps et alors que le feu et les fumées jaillissaient d’un peu partout, les intervenants ont évacué l’ensemble des quadrupèdes et les ont mis en sécurité. Les canidés et les félins ont été pris en charge par le service animalier du comté.



Contra Costa County Fire Protection District / Twitter

A 11h30, l’incendie était totalement maîtrisé. Il n’y avait, fort heureusement, aucun blessé parmi les chiens et les chats. 3 personnes habitant la maison ont pu s’en extirper par leurs propres moyens, et seule l’une d’entre elles a dû être hospitalisée pour avoir inhalé des fumées toxiques.

D’après les informations obtenues par le lieutenant Alana Weissman du service animalier, les Spitz Nains avaient été confiés aux résidents une semaine plus tôt par leur propriétaire, qui habite une autre ville. Ce dernier est d’ailleurs venu les récupérer mardi après-midi. Il s’agit manifestement d’un éleveur au vu du nombre de chiens et de leur race. En commentant le tweet des pompiers relatant le sauvetage, des internautes ont évoqué la possibilité que la personne en question soit à la tête d’une « usine à chiots ».

Con Fire, assisted by Martinez PD, CCC animal control & many helpful neighbors, safely removed as many as 70 dogs & cats from today's Barber Lane fire in Martinez. Three residents & numerous pets displaced. Investigation has dtermined fire not suspicious in nature. #barberic pic.twitter.com/HeA5DQRlvH