Une maman entre dans un refuge et laisse son fils choisir un chat. Ils repartent avec un pensionnaire inattendu

Quand la mère d’un garçon prénommé Easton l’a laissé choisir un animal à adopter au refuge, l’enfant pouvait très bien porter son choix sur un chiot ou un chaton. Ce n’est pas du tout ce qu’il a fait. Son nouvel ami s’appelle Tiny, mais son nom est trompeur.

Le petit Easton et sa mère vivent dans la région d’Exploits Valley, dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Ils se sont rendus au refuge local pour adopter un animal de compagnie, et le choix final du futur compagnon revenait au garçon.

Arrivé au refuge Exploits Valley SPCA, Easton est passé devant plusieurs boxes où des animaux attendaient leur chance. Il y avait d’adorables chiots et chatons sur lesquels n’importe quel enfant aurait jeté son dévolu, mais il s’est attardé devant un chat sénior à la robe rousse et en surpoids. La connexion entre le félin et Easton était quasi immédiate, comme le rapportait Animal Channel.



Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Easton avait déjà pris sa décision. Sa mère a donc officialisé l’adoption du chat en question, qui répond au nom de Tiny.

Tiny était arrivé au refuge Exploits Valley SPCA avec sa sœur Trinity. Ils y avaient été amenés par leurs anciens propriétaires car ces derniers n’étaient plus en mesure de les garder.

Tiny a compris qu’il venait de trouver un ami

Les bénévoles s’employaient, depuis, à leur trouver une nouvelle famille, mais la tâche était particulièrement difficile en raison de leur âge, mais aussi de l’embonpoint de Tiny. Pour Easton, ce n’était pas un problème, bien au contraire. Il savait tout de suite que Tiny allait devenir son meilleur ami.



Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Dans la voiture, en route vers sa nouvelle maison, le chat a été sorti de sa caisse de transport et s’est aussitôt posé sur les genoux d’Easton pour recevoir des câlins. Tiny a, lui aussi, compris qu’il venait de trouver un compagnon.

Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook