Une maison prend feu avec 2 chiens et un chat à l’intérieur, les pompiers interviennent en urgence

Aux Etats-Unis, 3 membres spéciaux d’une famille ont été sauvés lors d’un incendie. Il s’agit de 2 canidés et d’un félin, découverts et évacués à temps par les pompiers.

Une famille habitant Cumberland, dans l’Etat du Maine (Nord-est des Etats-Unis), peut remercier les pompiers pour avoir sauvé une grande partie de sa maison, mais aussi et surtout ses animaux de compagnie. Un incendie s’était, en effet, déclaré à leur domicile et risquait de tout réduire en cendres, jusqu’à l’intervention des soldats du feu. Un récit rapporté par Bangor Daily News.

Les faits se sont déroulés le mercredi 14 décembre. Ce matin-là vers 10h locales, le service d’incendie et de secours de Cumberland (Cumberland Fire Department) a été contacté au sujet d’un départ de feu dans le garage d’une maison, d’où on pouvait voir de la fumée s’échapper.



Cumberland Fire Department - Maine / Facebook

Un camion et une ambulance sont rapidement arrivés sur les lieux. D’autres unités sont venues en renfort peu après. La police locale était également sur place pour prêter main forte aux secours et sécuriser la zone.



Cumberland Fire Department - Maine / Facebook

Pendant qu’une partie des intervenants s’employaient à lutter contre les flammes, leurs collègues investissaient l’habitation à la recherche d’occupants à évacuer. Ils y ont découvert un chat et 2 chiens et les ont aussitôt emmenés à l’extérieur. Les 3 animaux étaient sains et saufs.

Les dommages n’ont été que matériels

Sur l’une des photos de l’opération postées sur la page Facebook du Cumberland Fire Department, on peut voir un pompier sortir de la maison en tenant le félin à la robe tabby dans les bras.

Circonscrit au garage, l’incendie a été maîtrisé et il n’y a aucune victime à déplorer. L’origine du feu n’a pas encore été déterminée.