Une jeune chatte errante prend un nouveau départ dans la vie et parcourt le monde avec son sauveur (vidéo)

Mogli et Martin ont connu le grand frisson du coup de foudre. Grâce à cette belle rencontre, la chatte a fait ses adieux à la rue et a commencé une vie pleine d'aventures avec son âme sœur.

Martin Klauka, 32 ans, n'avait jamais prévu d'adopter un chat. Véritable baroudeur, il déambule sur toutes les routes du monde. En mars 2021, il a fait une rencontre inattendue qui a littéralement changé sa vie. Alors qu'il était assis avec des amis dans les rues d'une petite ville au Maroc, le trentenaire a aperçu un chaton étique et blessé s'approcher de lui.

« Je l'ai appelée et elle est venue directement, a expliqué le globe-trotteur au Dodo, elle s'est allongée dans mes bras et s'est endormie. Les habitants qui l'avaient déjà vue m'ont dit que sa mère avait été renversée par une voiture. Étant trop jeune et trop faible pour se débrouiller seule, elle mourrait probablement dans la rue. »

© Martin Klauka

Lorsque Martin a remarqué que la petite boule de poils était trop épuisée pour lever ne serait-ce que la tête, il a su qu'il ne pouvait pas l'abandonner. De toute façon, le félin au pelage noir et blanc l'avait choisi et ne comptait pas le laisser partir.

© Martin Klauka

Un nouveau départ dans la vie

Le voyageur a transporté la chatte en douce dans sa chambre d'hôtel, afin qu'elle puisse se reposer dans un endroit douillet et sécurisé. Adopter un animal s'avère une énorme responsabilité, surtout quand ce dernier se révèle être aussi jeune et frêle.

« Quand je me suis levé, j'étais encore plein de doutes, mais déjà amoureux, alors j'ai décidé de la mettre sur la moto pour voir comment elle s'en sortirait, a déclaré Martin, ce n'est certainement pas le bon endroit pour un chat, mais c'était soit ça, soit une mort presque certaine dans la rue. » Bien qu'elle se soit méfiée de l'engin au début, la minette s'est rapidement détendue. Martin avait trouvé son compagnon de voyage pour toujours.

© Martin Klauka

En plus de recouvrer la santé, celle qu'il a baptisée Mogli a découvert les multiples facettes du monde. Mer Méditerranée, Iran, Émirats arabes unis... l'animal, naguère errant, s'est retrouvé au cœur d'un road trip passionnant.

© Martin Klauka

Inséparables jusqu'au bout

À moto ou à vélo, Mogli reste bien cachée dans le sac de son ami. Curieuse, elle sort parfois la tête pour regarder les paysages défiler. À pied, Martin la hisse sur son épaule. La belle aux longues moustaches peut ainsi observer les villes, les restaurants et les boutiques depuis son perchoir.

© Martin Klauka

Quand le duo fait du camping, la chatte s'aventure alentour ou suit son propriétaire selon ses envies. « Normalement, elle reste près du camping quand je pars faire des courses ou visiter les environs, a indiqué le trentenaire, mais parfois, quand c'est sûr et qu'il n'y a pas de voitures, de chiens ou d'autres chats, elle me suit. »

Voyager en moto avec un chat implique parfois des défis. Mais les 2 acolytes ne peuvent plus se passer l'un de l'autre, et vivent pleinement chaque journée qui s'offre à eux. Pour l'heure, Martin et Mogli prennent une pause bien méritée à Dubaï et ont l'intention de reprendre la route cet été.

Leur tête est déjà remplie d'une myriade de souvenirs, mais il ne fait aucun doute que d'autres tout aussi mémorables jailliront encore au gré de leurs aventures.

A lire aussi : 2 chatons découverts en mauvaise santé reçoivent l'accueil le plus doux de la part des chats de leur famille d'accueil