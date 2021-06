Une habitante découvre un chat enfermé dans une voiture garée sous le soleil. Inquiète, elle provoque une enquête hors du commun !

Une habitante de Vernon dans l’Eure s’inquiétait pour un chat qui s’était retrouvé enfermé dans une voiture stationnée sous le soleil. Après en avoir informé les forces de l’ordre, elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. L’animal a finalement été libéré après avoir passé des heures dans la chaleur suffocante de l’habitacle.

Grâce à une citoyenne et à la police, un chat a enfin pu retrouver l’air libre après avoir été enfermé dans un véhicule, comme le rapportait Paris-Normandie ce dimanche 20 juin.

La dame en question avait lancé un SOS cet après-midi-là aux alentours de 15 heures, sur le groupe Facebook privé « Vernon communauté », dédié aux habitants de la commune euroise. Entretemps, elle avait prévenu la police, qui avait inspecté la voiture une première fois sans intervenir.

« Il est peut-être entré sans que le propriétaire du véhicule ne se rende compte, mais à ce rythme et avec cette chaleur, il va mourir ! », peut-on lire dans son message d’alerte.

La Vernonnaise était de plus en plus inquiète pour l’animal, dont elle avait remarqué la situation alarmante en fin de matinée. Les forces de l’ordre étaient alors reparties « sans rien faire », car le chat « épuisé et effrayé, se cachait sous un siège », expliquait-elle.

Le chat y était enfermé depuis la veille au soir

En constatant, quelques heures plus tard, que le félin était toujours enfermé dans la voiture, elle a rappelé la police, qui est revenue sur les lieux. Le chat était très agité et se cognait contre les parois de l’habitacle. Il se cachait à chaque fois qu’on s’approchait de l’automobile garée près de la rue de la Ravine.

L’habitante et les policiers se sont renseignés auprès du voisinage, apprenant que le chat était régulièrement vu dans le secteur et qu’il se trouvait dans la voiture depuis la veille au soir, mais personne n’en connaissait les maîtres.

On a même cherché du côté de l’enceinte sportive locale, le stade du Vernonnet, où une compétition de football était organisée à ce moment-là, mais sans plus de résultat.

Le propriétaire de la voiture enfin retrouvé, le chat sauvé

La police a actionné ses sirènes et utilisé son mégaphone pour attirer l’attention des riverains et demander à l’éventuelle famille chat de la rejoindre. Finalement, c’est le propriétaire du véhicule qui est arrivé. Confus, il ne connaissait pas le félin et ignorait qu’il était enfermé à l’intérieur ; il pensait que celui-ci s’y était peut-être introduit pendant qu’il le déchargeait le soir précédent.

Dès qu’il a ouvert la portière, le chat s’en est échappé et s’est éloigné à toute vitesse vers un buisson. Il n’a pas laissé le temps aux intervenants de le prendre en charge pour l’emmener chez le vétérinaire. Son état ne semblait toutefois pas susciter d’inquiétude. On lui a laissé une gamelle d’eau pour lui permettre de se réhydrater.

