Une femme tente de sauver 2 chatons minuscules et fragiles retrouvés avec la peau sur les os

Très mal en point à leur arrivée, 2 minuscules chatons femelles ont peu à peu remonté la pente grâce à l’auxiliaire vétérinaire qui les a prises en charge. Leur transformation est spectaculaire.

Wild et Brave sont de véritables miraculées. Ces 2 très jeunes chattes n’ont plus rien à voir avec les chatons frêles et malades que leur bienfaitrice avait recueillis quelques semaines plus tôt, comme le raconte LoveMeow. Elles avaient été prises en charge par une première association, puis une seconde, qui n’avait pas de famille d’accueil de disponible à laquelle les confier.

Sara Tiedeman / Instagram

Sara Tiedeman, auxiliaire vétérinaire en Californie, a accepté de les accueillir. Elle avait déjà eu à s’occuper de chatons nouveau-nés en difficulté et savait s’y prendre.

Sara Tiedeman / Instagram

Extrêmement maigre et faibles, ses nouvelles protégées semblaient avoir peu de chances de s’en sortir. Wild, celle à la robe grise, était la plus petite et accusait un retard de croissance. Brave, la chatte tabby, ne réagissait quasiment pas et ne pouvait même pas lever la tête.

Sara Tiedeman s’est employée à les nourrir à la seringue et au biberon toutes les 2 heures. En quelques jours, leur état de santé a commencé à s’améliorer.

Les chatons reviennent de loin

Wild a été la première à se reprendre et est devenue très bavarde. Sa sœur a mis un peu plus de temps à sortir de la phase critique, mais elle y est parvenue aussi.

Sara Tiedeman / Instagram

« Elles ont été très fortes pendant une période si difficile de leur vie », confie Sara Tiedeman, qui ajoute que Wild est « très mûre pour son âge. Elle aime observer ce qui l’entoure et garder un œil sur tout le monde ». Quant à Brave, elle « est un concentré d’amour ! Après chaque tétée, je la prends dans mes mains et lui donne des bisous. Elle se tortille sur le dos de bonheur. »

A présent, toutes 2 sont capables de s’alimenter seules et de se tenir sur leurs pattes. Elles ronronnent et explorent leurs environs avec une curiosité et une énergie remarquables.

Quand elles auront dépassé l’âge du sevrage et seront jugées en bonne santé, Wild et Brave pourront être proposées à l’adoption.

Sara Tiedeman / Instagram