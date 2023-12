Ce chat cherche du répit après avoir vécu le décès de son maître et souffert d’une maladie grave

« Un malheur n'arrive jamais seul », voudrait l’expression, qui a malheureusement été annonciatrice pour Mykonos. Ce félin gris portant le nom d’une île Grecque a dû surmonter plusieurs obstacles en l’espace de quelques semaines. Dans son malheur, il a rencontré des personnes au grand cœur. Lesquelles ont tout fait pour l’aider à retrouver un quotidien paisible.

Mykonos est arrivé dans un refuge local de Californie après le décès de son maître. Le chat traînait sous le porche de ce dernier et n'avait nulle part où aller. Des voisins l'ont repéré et l’ont confié aux sauveteurs. Il a atterri dans un organisme bondé d’animaux et avait peu de chances d'être adopté. En effet, il était âgé de 6 ans et avait, de plus, quelques problèmes de santé. Il était également porteur du virus de l’immunodéficience féline (FIV).

Cat Town / Facebook

Une épreuve en a caché une autre

Autant dire que Mykonos ne correspondait pas vraiment au profil qui plaît généralement aux adoptants. Il aurait probablement passé des mois, voire des années dans son refuge, une situation inconcevable pour l'organisme de sauvetage Cat Town. En découvrant son histoire, les membres de celui-ci ont compris que le félin n'avait rien à faire dans cet environnement stressant. Ils lui ont dégoté une famille d’accueil pour lui offrir un meilleur cadre de vie.

Cat Town / Facebook

Le chat était anxieux suite à l'expérience traumatisante qu'il venait de vivre au refuge. Ses bienfaiteurs, bienveillants, sont parvenus à gagner sa confiance avec le temps. Ils lui ont fait comprendre qu'il était en sécurité. Mais alors que Mykonos était de plus en plus à l'aise, il a développé une lipidose hépatique, maladie grave pouvant se solder par un décès.

Ces hôtes se sont assurés qu'il puisse bénéficier des meilleurs soins possibles et grâce à leur attention, il s’est doucement rétabli.

La fin d’une période difficile

Tiré d'affaires, Mykonos pouvait enfin se reposer dans sa maison d'accueil. Ses sauveteurs pensaient qu'il mettrait du temps à trouver des propriétaires, mais des visiteurs ont eu un coup de cœur pour lui. Ils ont proposé de l'adopter après avoir passé 3 heures en sa compagnie : « C'est un chat tellement extraordinaire et affectueux, il veut vraiment faire partie de la famille » déclaraient ses nouveaux maîtres, relayés par Cole & Marmalade. Un autre chapitre peut désormais s’écrire pour la boule de poils.

Cat Town / Facebook