Une femme reçoit un appel troublant au sujet du chat de son ex, et prend une grande décision (vidéo)

Les animaux de compagnie disparaissent de nos vies pour de nombreuses raisons… Parfois, ils s’enfuient de notre maison, d’autres fois, ils décèdent, et dans certains cas, nous devons nous en séparer lors de ruptures amoureuses, comme ce fut le cas pour Amie Condon. Celle-ci a toutefois eu la chance de revoir sa boule de poils adorée !

Amie Condon, une trentenaire originaire d’Anchorage (Alaska), a vécu des retrouvailles extraordinaires avec un chat qu’elle n’avait pas vu depuis 7 ans ! Elle a été contactée par un refuge il y a quelques jours, l’informant que Caiman, un félin qu’elle partageait avec son ex-compagne, avait été retrouvé. Amie avait inscrit ses coordonnées sur la puce électronique de l’animal.

« Je suis très heureuse que mes informations soient restées sur la puce électronique de Caiman et qu'elles soient toujours d’actualité, a-t-elle confié à Newsweek. J’ignore ce qui s’est passé. Il a toujours été un chat d'intérieur, mais il lui arrivait de s'enfuir par la porte et nous devions aller le rattraper. Il est donc possible qu'il ait filé à l'extérieur et qu’il se soit perdu, mais j'aimerais vraiment savoir exactement ce qui s'est passé. »

« C’est comme s’il n’était jamais parti ! »

Amie n’a pas pu s’empêcher de partager la nouvelle sur son compte Instagram, émouvant ainsi plus de 700 000 internautes. Dans une vidéo, on peut voir Caiman, le chat blanc et roux aux yeux bleus, en train de pétrir une couverture avec ses pattes, dès son arrivée chez Amie.

« Il m’a reconnu, c’est certain, affirme-t-elle. Dès qu’il m’a vue, il a commencé à ronronner et à frotter sa tête contre ma main. J’étais nerveuse, car je n’étais pas sûre qu’il se souvienne de moi, alors j’ai été très soulagée de voir sa réaction. C’est aussi formidable de le voir s’installer si rapidement chez moi, car je m’attendais à un temps d’adaptation plus long. C’est comme s’il n’était jamais parti ! »

Une fois arrivé chez Amie, le matou a pris un bon bain, car il était « un peu sale à cause de l’extérieur » et « un peu trop potelé pour se laver tout seul ». Désormais, il profite du confort de son nouveau foyer, et Amie, elle, se délecte de sa présence.

À ce jour, elle n’a toujours pas eu de nouvelles de son ex-compagne. « Mon ex a toujours pris grand soin des chats et était du genre à les garder jusqu'à ce qu'ils meurent de vieillesse, alors j'aimerais au moins lui faire savoir qu'il est en sécurité. J’espère que tout va bien pour elle », a-t-elle confié.

Si son ex ne se manifeste pas, Amie se fera un plaisir de garder Caiman. « Pour l’instant, il est heureux, je suis heureuse, et si cela est nécessaire, il n’ira nulle part ailleurs », a-t-elle conclu.