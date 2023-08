Un couple reste sans nouvelles de son chat pendant 16 mois, jusqu'au jour où sa puce électronique change la donne

Lorsque Midnight a disparu en décembre 2021, ses maîtres David et Dalila ont remué ciel et terre pour le retrouver. Ce n’est qu’au bout de 16 longs mois que le couple dubaïote a reçu des nouvelles à son sujet.

David et Dalila Tobias sont les heureux propriétaires d’Alaska, un chien de race Husky Sibérien, ainsi que Midnight, un Persan au poil noir. La petite famille vit dans le quartier du Greens, à Dubaï, dans lequel Midnight prend souvent plaisir à se balader. « Mino [Midnight] adore sortir, mais il revient toujours après une courte période », explique son maître au Gulf News.

Malheureusement, le 6 décembre 2021, Midnight n’est pas rentré chez lui.

Gulf News

Une mystérieuse disparition

Immédiatement, David a cru que son chat avait été enlevé par un gang d’éleveurs illégaux. « Mais Mino était castré et ne leur était donc d’aucune utilité, poursuit-il. Ils l’ont peut-être découvert et ont décidé de l’abandonner. Nous pensons qu’il a été laissé dans la rue très rapidement. »

Prise de doutes, la famille a remué ciel et terre pour retrouver son chat. « Entre décembre 2021 et juin 2022, nous avons posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux, avons appelé les vétérinaires et les cliniques pour savoir s’ils avaient vu Mino. Il était pucé, alors nous ne comprenions pas pourquoi nous n’avions pas de nouvelles de lui », se souvient David.

Les Tobias ont commencé à imaginer le pire à son sujet. « Nous avions perdu espoir, nous nous sommes dit qu’il était mort. C’était un moment très douloureux pour toute la famille. »

Un séjour difficile dans la rue

Les maîtres de Midnight ne le savaient pas encore, mais un an après sa disparition, le félin a été retrouvé dans la rue. Il était en piteux état. « Il était sur le point de mourir, relate David. Une femme nommée Farangis l’a amené chez le vétérinaire, et il y est resté pendant plus d’un mois. Il aura fallu 5 semaines pour que Mino retrouve un état stable. »

Gulf News

Vivre dans la rue n’avait pas épargné le pauvre Midnight. « Il souffrait de la teigne, d’une pneumonie, ainsi que d’une infection des sinus et des yeux. Il avait perdu plusieurs dents et ses moustaches avaient été coupées », raconte David.

Les retrouvailles tant attendues

Après avoir reçu des soins constants, Midnight a rejoint une famille d’accueil. « Une adorable femme nommée Kia a pris soin de lui jusqu’au 26 mars 2023 - le jour où nous avons retrouvé notre chat », ajoute David. Sa puce électronique avait enfin parlé !

Depuis, Midnight a retrouvé ses proches et ne les a plus jamais quittés. Touché par le retour miraculeux de son chat, David a décidé d’en écrire un livre pour enfant. Il compte bien profiter de la présence de Mino aussi longtemps qu’il le pourra.