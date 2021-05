Une femme promeut sur Instagram l’adoption des animaux nécessitant des soins spéciaux grâce à son chat à 2 pattes

En ayant adopté un chat privé de 2 de ses pattes, Cairistiona Flatley a pu voir à quel point vivre avec animal aux besoins spéciaux pouvait être gratifiant et enrichissant. C’est ce qu’elle promeut via le compte Instagram qu’elle consacre à son ami félin.

En janvier 2020, un chat grièvement blessé était amené dans un refuge d’une localité rurale de l’Utah (Ouest des Etats-Unis). L’animal avait les 2 pattes avant cassées.

La structure n’avait pas les moyens d’assurer ses soins. Elle avait alors lancé un appel sur les réseaux sociaux, auquel Best Friends Animal Society a répondu. Cette association basée à Salt Lake City l’a pris en charge et transféré dans son refuge.

Le chat, qui a été appelé Rexie Roo, a été examiné par des vétérinaires, qui ont conclu que ses pattes fracturées ne pouvaient être sauvées. Ils ont dû procéder à leur amputation.

Un modèle de résilience

Rexie Roo a ensuite vécu au sein de 2 familles d’accueil, qu’il a impressionnées par la rapidité avec laquelle il s’est remis de l’opération et s’est adapté à sa nouvelle condition. Même privé de 2 de ses membres, il n’a rien perdu de sa joie de vivre, ni de sa vivacité.

Cairistiona Flatley a découvert son histoire sur l’Instagram de Best Friends Animal Society et est instantanément tombée sous le charme du chat. Elle a décidé de l’adopter.

Dans la foulée, la jeune femme lui a créé un compte Instagram pour partager son aventure et servir de source d’inspiration pour le public.

« Je pense qu'il peut nous apprendre énormément sur la patience, la résilience et l'amour », dit Cairistiona Flatley de Rexie Roo. En partageant sa belle expérience avec son ami à 2 pattes, qui a commencé il y a un peu plus d’un an, elle espère encourager les autres à adopter des animaux aux besoins spéciaux.

« Ma vie est meilleure parce qu’il en fait partie »

Elle souhaite ainsi leur montrer qu’une telle démarche est non seulement salutaire pour les chats, chiens et autres compagnons en situation de handicap, mais aussi pour les adoptants eux-mêmes.

Cairistiona Flatley confie que l’arrivée de Rexie Roo lui a fait le plus grand bien alors qu’elle traversait une période difficile à cause de la pandémie de Covid-19. « Il m'a apporté beaucoup de paix et de joie dans une année chaotique et incertaine », explique-t-elle à ce propos.

« Tous les animaux méritent d’être aimés, indépendamment de leur apparence et de leurs besoins », poursuit la maîtresse de Rexie Roo, qui ajoute que sa « vie est meilleure parce qu’il en fait partie. »

