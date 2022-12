Une femme offre l’hospitalité à une chatte enceinte, elle donne naissance à ses petits 24 heures plus tard (vidéo)

Bella savait-elle qu’elle était entre de bonnes mains lorsqu’elle est arrivée chez Damaris ? En y donnant naissance à ses 5 chatons quelques heures plus tard, il y a fort à parier que oui. Le sauvetage de cette boule de poils s’est fait au bon moment, et lui a offert le meilleur environnement possible pour élever ses petits protégés.

Il y a 2 mois, une chatte rondelette errait aux alentours d’un magasin de New York. Une passante, Damaris, pensait d’abord qu’il s’agissait d’un mâle – mais en y regardant de plus près, elle a compris que c’était une femelle, probablement enceinte, comme le rapporte Love Meow.

C’est à ce moment-là qu’elle a fait appel à Alyssa, maman d’accueil pour chats au sein de l’association Puppy Kitty NY City. Malheureusement, celle-ci ne pouvait pas encore l’héberger. Elle est donc restée chez Damaris pendant quelques jours.

Une boule de poils douce et pleine de reconnaissance

@adoptablesnyc / Instagram

La chatte, renommée Bella, s’est de suite montrée affectueuse envers sa bienfaitrice. Elle était ravie d’enfin pouvoir bénéficier d’un lieu chaleureux et confortable, et de ne plus avoir à se soucier de se mettre à l’abri dans la rue.

Le lendemain matin, Damaris s’apprêtait à dire bonjour à sa nouvelle colocataire, cachée sous le lit de sa fille. Mais à sa grande surprise, elle n’était pas seule…

Bella avait donné naissance à ses 5 chatons dans la nuit

En toute quiétude, la maman chat avait mis bas la nuit précédente, sans que personne ne s’en rende compte. Damaris ne s’attendait pas à ce que cela arrive aussi vite !

La bonne samaritaine n’a aucune expérience avec les très jeunes chatons, mais elle a appris sur le tas en recherchant des informations utiles sur Internet. Damaris fut une aide précieuse pour Bella, qui avait peut-être finalement attendu d’être à l’abri pour donner naissance à ses petits protégés. Un sauvetage qui tombe à pic !

Tous peuvent (re)partir sur de bonnes bases

Quelques jours plus tard, la famille de 6 félins faisait son arrivée chez Alyssa. Elle est restée sur le qui-vive 24 heures sur 24 pour assurer le bien-être de la maman et de ses petits. Bella prenait son nouveau rôle très au sérieux, mais elle savait aussi accorder sa confiance à Alyssa et s’octroyer un peu de repos.

A lire aussi : Une chatte monte dans une camionnette et disparaît, la communauté se mobilise pour la retrouver

Tous ces chatons seront proposés à l’adoption lorsqu’ils auront atteint l’âge de 2 mois. Bella n’aura pas de soucis à se faire : elle a déjà tapé dans l’œil de Damaris, qui prévoit de l’accueillir chez elle dès qu’elle le pourra !