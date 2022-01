5 chatons orphelins profitent de l'amour maternel d'une chienne qui adore les chats

Une portée de 5 chatons avait besoin d’une mère. La chienne de leur famille d’accueil a bien voulu endosser ce rôle, comme elle l’avait brillamment fait avec tant d’autres petits félins en détresse auparavant. Ils sont aujourd’hui inséparables.

Lorsque sa propriétaire Asa, mère d’accueil bénévole, prend en charge des chatons orphelins ou abandonnés, Kona est la plus heureuse des chiennes. Elle adore les petits félins et en prend soin comme s’ils étaient sa progéniture.



shibuyarollcall / Instagram

En octobre dernier, Asa se voyait confier une portée de 5 chatons privés de leur mère. Ils avaient atterri au refuge de l’Animal Welfare League of Arlington, en Virginie, et avaient grande besoin d’aide et d’attention.



shibuyarollcall / Instagram

Très curieux, les petits félins ont vite fait d’explorer et de s’approprier la pièce où leur bienfaitrice les a placés. Ils se sont vite attachés à elle et commencé à grimper sur ses genoux ou ses épaules. Asa a appelé les 2 mâles Joe et M. Bean. Leurs 3 sœurs répondent, quant à elles, aux noms de Miss Tash, Cappuccino et Inés.



shibuyarollcall / Instagram

Kona, elle, ne pouvait pas encore les rencontrer. Les chatons devaient d’abord s’acclimater à leur nouvel environnement et être déclarés en bonne santé. Elle a patienté 2 semaines avant de pouvoir enfin faire leur connaissance.

« Ils ont immédiatement commencé à grimper sur elle »

Quand le moment de la rencontre est venu, Kona « était plus qu’excitée. Sa queue n'arrêtait pas de remuer et elle s'est approchée de chacun d'eux pour leur faire des bisous », raconte Asa à Love Meow.



shibuyarollcall / Instagram

Les chatons l’ont tout de suite adoptée. « Ils ont immédiatement commencé à grimper sur elle, jouant avec ses oreilles et ses pattes, se blottissant contre elle pour faire une sieste », d’après sa maîtresse. Pour eux, Kona était leur nouvelle maman. Tous l’adorent, surtout M. Bean, qui ne la quitte jamais d’une semelle.

shibuyarollcall / Instagram

La chienne continuera de veiller sur ses petits protégés jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être adoptés.