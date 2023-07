Une femme fait une découverte en retournant sur le lieu où elle a sauvé un chaton

Alors qu’elle était sur son lieu de travail, une femme a eu la surprise d’y découvrir un chaton semblant avoir été abandonné par ses parents et ses frères et sœurs. Elle a contacté le refuge Stray Cat Network, situé dans l’État de New York, car elle avait déjà adopté un chat chez eux.

La fondatrice, Camryn Lauffer, est tout de suite venue apporter son aide. Elle a récupéré le félin et a vérifié qu’aucun autre chat ne se trouvait à proximité. En repartant, elle a toutefois suggéré à la sauveuse de revenir vérifier plus tard si les parents ou les frères et sœurs de portée n’étaient pas cachés dans le coin.

© straycatnetwork / Instagram

Camryn a nommé le chaton Football et l’a emmené chez elle en tant que famille d’accueil. L’âge du petit a été estimé à 4 semaines. Il était logiquement un peu craintif, mais après avoir été enroulé dans une couverture et avoir reçu des friandises, il était déjà bien plus confiant.

De son côté, la femme qui avait trouvé Football est retournée à son travail le lendemain. Elle a suivi le conseil de Camryn et est allée vérifier la zone de découverte. Elle a alors été très surprise de tomber nez à truffe avec 2 autres magnifiques chatons. Sans tarder, elle a envoyé un texto à la bénévole du refuge.

© straycatnetwork / Instagram

Les chatons étaient gravement malades

Camryn est revenue récupérer les frères et sœurs de Football. L’un a été nommé Whiffle et l’autre Birdie. Les compagnons de portée ont été plus qu’heureux d’être à nouveau réunis. Ils se sont immédiatement câlinés.

Cependant, leur bonheur a été de courte durée. « Ils semblaient tous en bonne santé au début, mais comme je l'ai appris au fil des années, l'apparence peut être trompeuse », a déclaré Camryn à LoveMeow.

© straycatnetwork / Instagram

Et en effet, après quelques examens vétérinaires, il s’est avéré que les chatons étaient tous atteints de panleucopénie. Il s’agit d’une maladie très contagieuse qui s’attaque au système digestif et qui est souvent mortelle. Plus de la moitié des chatons atteints n’y survivent pas.

Camryn a isolé la portée des autres chats de la maison et a commencé à les soigner. Elle portait toujours une blouse et des gants quand elle s’en occupait, afin de ne pas contaminer les autres félins. Elle a également installé une caméra pour pouvoir garder un œil sur eux en permanence.

© straycatnetwork / Instagram

« J'essayais de rester optimiste, mais aussi de me préparer mentalement au pire », se souvient-elle.

Toutefois, grâce à l’investissement de la bénévole, les chatons ont miraculeusement tous survécu et guéri. Ils ont pu rejoindre les autres félins, et jouer comme n’importe quel chat de leur âge. Durant tous leurs traitements, ils sont restés incroyablement doux et gentils.

« Ils font partie des chatons les plus affectueux que j'aie jamais eus », a conclu Camryn.