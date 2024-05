Une femme désespérée s’était résignée à secourir son chat malade jusqu’à ce qu’elle reçoive un soutien inespéré

Une professeure de CE2 originaire du Minnesota, aux États-Unis, a été confrontée à un dilemme extrêmement délicat. Sa chatte Ava, âgée de 8 ans, est tombée malade et nécessitait une opération chirurgicale coûteuse. Sa propriétaire allait devoir s’endetter pour la secourir, ou accepter de la laisser partir. Par chance, elle n’a pas eu à choisir entre ces terribles options.

Ava est une féline très aimée par son humaine, précisait Cole & Marmalade. Quand elle est tombée malade il y a quelques mois, sa propriétaire a enchaîné les rendez-vous chez le vétérinaire, se mettant dans une situation financière difficile. La femme a reçu le coup de grâce quand le Docteur lui a annoncé qu’elle devait faire opérer sa féline.

For The Love Of Alex Inc / Facebook

Un choix impossible

Ava avait développé un mégacôlon, soit une hypertrophie du côlon entraînant une constipation chronique et divers problèmes associés. L’état de la chatte s’était dégradé en peu de temps et la faisait souffrir. Seule une opération aurait permis de lui rendre son ancienne vie, mais l’intervention était coûteuse. Sa maîtresse, dont les finances étaient déjà à mal, n’avait pas les moyens de la réaliser.

Elle ne souhaitait pas non plus voir son amie quadrupède vivre constamment dans la douleur, alors elle a cherché des solutions pour recevoir de l’aide. C’est ainsi qu’elle a fait la connaissance de For the Love of Alex, Inc., organisme à but non lucratif de Bethléem.

Une mobilisation générale

En apprenant la situation de la femme et les difficultés auxquelles elle était confrontée, les membres ont accepté de l’aider. Ils savaient à quel point elle avait toujours pris soin de la féline et s’était pliée en 4 pour les autres. Alors, ils ont décidé de lui rendre la pareille en acceptant de financer l’opération. Laquelle serait remboursée ultérieurement par les dons de leur communauté.

Ava a donc subi l’intervention chirurgicale qui s’est déroulée sans encombre. Désormais de retour à la maison, elle se repose tranquillement avant de pouvoir reprendre sa vie là où elle l’avait laissée : « Merci à tous ceux qui ont fait un don pour les frais d'opération d'Ava. Elle ne souffrira plus et aura une bonne qualité de vie grâce à votre gentillesse et à votre générosité » écrivait un porte-parole de l’association.