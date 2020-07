Une femme découvre une boîte remplie de chats dans son jardin, le refuge qui accepte de les accueillir craint de ne pas avoir assez de place !

© Stephanie Ann

Un refuge texan s’est soudainement retrouvé à devoir prendre en charge des dizaines de chatons. Face à l’ampleur de la tâche, il a lancé un appel à l’aide à plusieurs autres associations. Celles-ci ont répondu présent pour sauver les jeunes félins.

Au refuge pour animaux de Paris, dans l’Etat du Texas, les bénévoles ont été extrêmement surpris lorsqu’une dame s’est présentée en annonçant qu’elle avait « quelques » chats à leur confier. Elle est arrivée en tenant une énorme boîte à l’intérieur de laquelle se trouvaient… 39 chatons !

Elle leur a expliqué qu’elle les avait découverts abandonnés près de sa serre, alors qu’elle vaquait à ses occupations dans son jardin, rapporte The Dodo.

Les chatons étaient âgés de 3 à 8 semaines. Tandis que certains souffraient de problèmes de santé divers (déshydratation, malnutrition, infestation de puces, diarrhée…), d’autres étaient en assez bonne forme.

Evidemment, le Paris Animal Shelter n’était pas capable d’accueillir un nombre aussi élevé de chats arrivés d’un seul coup. Il a donc lancé un appel aux autres structures de la région via les réseaux sociaux. Très vite, plusieurs organisations y ont répondu favorablement, dont Paws of Love Animal Rescue, Awwdoptables, A Voice for All Paws, Home Rescue, Texas Little Cuties, East Lake Pet Orphanage ou encore Hearts of Life.

Ces refuges approchaient déjà de leurs limites en termes de capacité d’accueil, mais il était hors de question pour eux de rester les bras croisés face à une telle situation. Les chatons ont donc été répartis parmi eux, soignés, puis confiés à des familles d’accueil.

Ils se portaient tous très bien grâce aux soins reçus. Il s’agira ensuite de les stériliser, vacciner et proposer à l’adoption lorsqu’ils seront suffisamment âgés.