Une femme découvre avec surprise un chat errant dans sa chambre d’hôtel et décide de l’aider (vidéo)

Nous faisons parfois des rencontres surprenantes. Au cours d’un voyage d’affaires, Carolyn O’Donnell a réservé une chambre d’hôtel. Mais personne ne savait qu’elle était déjà occupée.

Quand Carolyn O’Donnell a ouvert la porte, elle a aperçu un animal. « Il s’est approché de moi, tout heureux de me voir », a-t-elle confié. Le personnel ne l’avait pas prévenue que la chambre était équipée d’un chat !

Cette rencontre inattendue n’a absolument pas contrarié la cliente. D’abord très étonnée, elle s’est laissée attendrir par le félin amical. Après avoir passé un peu de temps avec lui, elle a contacté la réception pour signaler la présence du quadrupède. Son interlocutrice, confuse, lui a demandé de le sortir. Au lieu de cela, Carolyn O'Donnell a décidé de le garder auprès d’elle et de payer les frais pour animaux de compagnie, rapporte The Dodo.

En quête d’une nouvelle famille pour le chat errant

Carolyn O’Donnell a pris soin de son nouveau compagnon, qu’elle a présenté sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, elle a obtenu plus d’informations de la part de la réceptionniste. D’après cette dernière, le chat n’appartiendrait à personne et errait autour de l’établissement depuis un certain temps.

© Carolyn O'Donnell

La jeune femme a envisagé de le ramener à son domicile, mais le collègue avec qui elle voyageait est allergique aux chats. Le trajet ensemble s’est révélé impossible. Elle s’est donc mise en quête d’un nouveau foyer pour son petit protégé. Les internautes se sont mobilisés ; les demandes d’adoption ont fusé.

© Carolyn O'Donnell

Avec l’aide du personnel de l’hôtel, Carolyn O’Donnell a finalement trouvé quelqu’un pour l’adopter. Elle ne s’attendait pas à ce qu’un simple déplacement professionnel se transforme en une opération de sauvetage d’un animal errant. Grâce à sa bienveillance et sa détermination, le chat s’épanouit désormais au sein de sa nouvelle famille.