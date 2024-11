Une femelle Maine Coon cherche du réconfort auprès de sa propriétaire lors de la naissance de ses chatons

La maternité est une expérience à la fois merveilleuse et éprouvante. Même chez nos amies félines, qui ont la réputation d’être un peu plus indépendantes que les autres animaux de compagnie, la recherche de soutien et de réconfort existe bel et bien dans des moments délicats tels que la grossesse et l’accouchement.

C’est ce dont on peut se rendre compte avec cette magnifique femelle Maine Coon au pelage argenté s’apprêtant à donner naissance à une portée et cherchant à se rassurer auprès de sa maîtresse.

Elle apparaît dans une vidéo postée sur le compte TikTok « @blackdiamondmainecoons », consacré à un élevage familial de chats de race Maine Coon. Une séquence mise en ligne le 9 octobre 2024 et relayée par PetHelpful.



@blackdiamondmainecoons / TikTok

La chatte en question connaît les tout derniers instants de sa grossesse. Elle sent que le grand moment approche à grands pas. A 13 heures ce jour-là, la future maman cherche à attirer l’attention de sa propriétaire en se frottant contre les jambes de cette dernière. Elle se blottit ensuite contre elle. Le travail commence dans la foulée.

3 heures et demie plus tard, l’accouchement est terminé. Les 2 bébés sont venus au monde et commencent déjà à téter. L’adorable vidéo se conclut par un moment de grande tendresse, où les chatons nouveau-nés et leur mère sont endormis.

Ils s’appellent Wookiee et Jawa !

Dans une autre vidéo postée le 22 octobre par @blackdiamondmainecoons, on peut voir que les chatons ont bien grandi. Agé de 2 semaines, ils ont les yeux ouverts et donnent de la voix. L’un a été appelé Wookiee et l’autre s’est vu choisir le nom de Jawa.

Leur maman peut être fière de ce qu’elle a accompli, tout comme la propriétaire qui leur donne clairement beaucoup d’amour et d’attention.