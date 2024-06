Une féline « grincheuse » trouve le bonheur lorsque ses bienfaiteurs découvrent l'origine de ses problèmes de santé

Ivy est arrivée au refuge new yorkais Dutchess County SPCA avec son lot de problèmes. Constamment dérangée par des irritations et des démangeaisons, elle ne parvenait pas à s’apaiser. D’autant plus que le refuge est un environnement stressant pour les animaux. Mary, une bénévole, s’est alors portée volontaire pour l’accueillir et a pris grand soin d’elle.

Quand Ivy vivait au refuge, elle devait être isolée dans le bureau, précisait Cole & Marmalade, car elle avait de nombreux besoins spécifiques. En effet, elle souffrait d’allergies chroniques qui impactaient directement sa peau, mais aussi son humeur générale.

Dutchess County SPCA / Facebook

Un malaise constant

La pauvre ne tolérait même pas qu’on la touche tant elle était mal dans ses pattes : « Elle n'avait pas de poils sur le ventre ni à l'intérieur de ses jambes, et elle s'arrachait la fourrure à cause des démangeaisons » témoignait Mary. Pour soigner ses soucis, elle était soumise à un traitement médicamenteux et une alimentation spécifique.

Sa prise en charge nécessitant beaucoup d'attention, le personnel a souhaité l’installer au sein d’une famille d’accueil afin qu'elle puisse recevoir les soins dont elle avait besoin. Cela lui permettait également de rejoindre un endroit plus calme. Mary l’a donc accueillie à bras ouverts chez elle et a tenté de découvrir ce qui se cachait sous sa carapace.

« La vie d'Ivy a changé à jamais »

La bienfaitrice a fait preuve d’une patience sans nom pour apprendre à connaître la féline. Elle a pris soin d’elle avec une telle bienveillance que la chatte s’est progressivement apaisée. Les 2 ont finalement créé un lien si solide que Mary a décidé de l’adopter. Elle était prête à lui fournir le traitement dont elle avait besoin pour contrôler ses allergies.

Mary n’est plus du tout la chatte en colère qui séjournait au Dutchess County SPCA. Elle a trouvé le bonheur et la paix auprès de son humaine, qui a définitivement changé sa vie.

A lire aussi : Ce chat n'oublie que brièvement sa rancune alors que le chien tente de se faire pardonner avec des bisous (vidéo)

Dutchess County SPCA / Facebook