Une famille qui pensait que son chat avait rendu l'âme reçoit un message inattendu des locataires de leur ancienne maison

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes de Newsweek, une chatte nommée Marshall ne cessait de retourner à son ancienne demeure après avoir déménagé avec sa famille. Cette dernière avait beau le ramener dans son nouveau logement, l’animal continuait de se rendre sur les lieux auxquels il était très attaché.

Un jour, ses propriétaires ont reçu une nouvelle déchirante : une personne avait repéré le corps sans vie d’un chat ressemblant trait pour trait à Marshall. Il avait été heurté par une voiture.

Selon nos confrères d’outre-Atlantique, c’est le mari qui est parti récupérer la dépouille. Pensant qu’il s’agissait de sa compagne à 4 pattes, il l’a enveloppée dans une couverture et l’a conduite auprès des siens. À la suite de cet événement tragique, la famille pétrie de tristesse a décidé de l’incinérer.

© @deegz804 / TikTok

Retournement de situation

Quelle ne fut pas leur surprise quand les locataires de leur ancienne maison leur ont annoncé que Marshall était en fait… en vie ! « J’étais assise devant la télé avec ma fille et son amie, déclare la mère de famille, j’ai ouvert le message et je me suis dit : "Oh mon Dieu." »

Les membres de leur ancien foyer ont découvert la boule de poils dans leur jardin et les ont aussitôt contactés. « Nous étions tellement soulagés et heureux, confie la maman, nous étions dévastés lorsque nous pensions qu’elle était morte. Mon époux y est allé et le couple qui y vit maintenant avait installé Marshall dans la cuisine. Elle a couru directement vers mon mari quand il est entré. »

© @deegz804 / TikTok

« Trop bouleversé en voyant le chat »

« Nous n'avons pas encore réussi à retrouver le propriétaire du chat décédé, poursuit la mère de famille, nous continuons à chercher. Si nous n’obtenons toujours pas de réponse dans quelques mois, nous disperserons ses cendres dans un parc près de chez nous. »

L’histoire, racontée sur le compte TikTok @deegz804, a obtenu plus de 30 000 mentions « j’aime ». « Merci d’avoir pris soin du chat décédé. Je suis contente que le vôtre soit en vie », écrit un utilisateur. « Votre conjoint était probablement trop bouleversé en voyant le chat mort », commente un autre internaute.

@deegz804 a conclu avec une pointe d’humour, en disant que la morale de cette histoire était de ne jamais envoyer son mari identifier un corps…