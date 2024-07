Un chat sort un soir et disparaît, sa propriétaire apprend 4 ans plus tard qu'il est toujours en vie

Un chat disparu pendant 4 ans a été retrouvé sain et sauf grâce à sa puce d’identification, alors qu’il n’était qu’à quelque pas de chez sa maîtresse, rapportait Parade Pets.

Le félin à la robe noire et appelé Mojo était sorti un soir de 2020 et n’était plus revenu. Sa propriétaire Alison Woodrow et sa famille l’avaient cherché partout, sans résultat. Elles pensaient ne plus jamais le revoir.



BBC Cambridgeshire / Instagram

La maîtresse de Mojo l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton. Il n’avait même pas atteint l’âge du sevrage.

Le matou avait 2 ans quand il s’était volatilisé et avait plongé ses humains dans une grande tristesse. « Il était parti se promener un soir d’été en 2020, racontait Alison Woodrow à la BBC News. Nous criions son nom dans tout le quartier, mais nous ne l’avions pas retrouvé ».

Les recherches s’étaient poursuivies durant plusieurs semaines, mais la famille de de Mojo restait sans nouvelles de lui.

On imagine donc la surprise et la joie qu’Alison Woodrow a dû ressentir quand une clinique vétérinaire l’a appelée le 11 juillet 2024 pour lui annoncer que l’établissement venait d’admettre son chat.

Mojo venait d’être retrouvé dehors et pris en charge par un refuge local, qui l’avait amené en clinique pour le faire examiner. Le praticien l’ayant passé au lecteur de puce d’identification et constaté qu’il en portait effectivement une, il a pu obtenir les coordonnées d’Alison Woodrow pour la contacter.

« Il ne savait pas où il était »

« J’ai sauté dans ma voiture avec ma caisse de transport, me suis rendue sur place et il était là », relatait la maîtresse du minet. « Quand je l’ai ramené à la maison, poursuit-elle, il ne savait pas où il était. Je l’avais eu pendant 2 ans et il était perdu depuis 4 ans. Tout cela est un peu étrange et nécessite un minimum d’adaptation ».

Mojo était en bonne santé et bien nourri au moment de sa découverte. Apparemment, quelqu’un avait bien pris soin de lui.

Le plus surprenant dans cette histoire est que le chat ne se trouvait qu’à 7 minutes à pied du domicile d’Alison Woodrow.