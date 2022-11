Une famille perd la trace de son chat pendant 5 mois avant d'être contactée par un refuge situé à une poignée de kilomètres

Les histoires comme celle qu’un chat appelé Ace a vécue illustrent parfaitement l’importance de l’identification par puce électronique des animaux de compagnie. Cela permet de garder intactes les chances de les retrouver en cas de perte, et ce, même longtemps après leur disparition.

Ace est un adorable félin à la robe blanc et noir dont les propriétaires habitent Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Tout allait bien pour la famille jusqu’à cette triste journée de juin dernier, où l’animal s’était volatilisé.



The Mail in South Cumbria

Pour sa maîtresse Heather Travis, l’angoisse était totale. « Quand il n'est pas revenu au bout de quelques jours, nous avons commencé à nous inquiéter et avons fouillé les routes et les champs à des kilomètres à la ronde. Tous nos voisins le cherchaient, mais avec le temps, je craignais le pire », confie-t-elle à The Mail in South Cumbria.

Ace s’était probablement faufilé dans un véhicule sans se douter que celui-ci l’emmènerait loin de chez lui. Pas extrêmement loin, finalement, puis qu’il a été retrouvé à 13 kilomètres de là par un couple.

Ce dernier avait remarqué sa présence depuis 2 mois. Il errait près du domicile de ces personnes, qui avaient fini par en informer l’association locale, la Furness and Barrow Branch de la RSPCA en l’occurrence.

« Pucez votre animal de compagnie, car on ne sait jamais ce qui peut arriver »

Au refuge, le chat a été passé au lecteur de puce d’identification, qui en détecté une. C’est ainsi que Heather Travis et sa famille ont pu apprendre la merveilleuse nouvelle, 5 mois après la fugue d’Ace. Leur compagnon adoré était de retour…

A lire aussi : Malade en phase terminale, ce chat s'accroche à la vie avec une volonté exceptionnelle

D’après sa propriétaire, il se porte bien et dort énormément depuis qu’il est revenu à la maison.

« Nous sommes tellement heureux de l’avoir pucé, dit-elle. Je recommanderais à tous les propriétaires de s'assurer que leur animal de compagnie est pucé et de garder les informations à jour, car on ne sait jamais ce qui peut arriver ».