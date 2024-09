Une famille de chats séparée au moment de son sauvetage est réunie lors de retrouvailles réconfortantes

4 chatons et leur mère ont été pris en charge par l’organisme de sauvetage Fur A Pawsitive Future dans le cadre du programme Capture-Stérilisation-Retour (TNR). Les félins ont été séparés ultérieurement, puis replacés ensemble une fois la chatte stérilisée. L’émotion était à son comble lors des retrouvailles !

3 bénévoles de Fur A Pawsitive Future patrouillaient à Houston quand ils ont découvert la petite famille. Ils sont parvenus à capturer les félins, dont la mère, qui était effrayée par la situation. Elle n’avait certainement jamais eu de contact avec des humains et cela la terrorisait.

Une transformation radicale

Puisque la chatte n’était pas en état de s’occuper de sa portée, celle-ci a été placée dans un refuge local. Pendant ce temps, une opération de stérilisation a été programmée pour la féline. Quand elle est retournée dans sa cage après l’intervention, elle était beaucoup plus détendue et affectueuse. C’était comme si elle avait compris qu’elle n’aurait plus jamais à se soucier de quiconque à part d’elle-même.

Toutefois, avant qu’elle commence sa nouvelle vie, ses sauveteurs tenaient à ce qu’elle retrouve ses bébés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ceux-ci étaient tout aussi impatients ! Dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Cole & Marmalade, les internautes assistent aux retrouvailles joyeuses des félins. Câlins et ronronnements sont à l’ordre du jour !

