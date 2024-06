Seul dans une maison vide depuis des jours, ce chat a été découvert et secouru à temps

Quand les anciens propriétaires de Venture ont dû quitter leur logement, le félin s’est retrouvé seul à l’intérieur, livré à lui-même. La nourriture a vite commencé à manquer et le temps se faisait très long. Par chance, des bienfaiteurs ont entendu son appel à l’aide et sont allés à sa rencontre.

Un adorable tabby de 10 mois nommé Venture a été découvert dans un logement vide. Laissé sans ressources à l’intérieur, il a doucement dépéri et attendait que l’on vienne le chercher. L’association américaine Little Wanderers NYC s’est alors chargée de le secourir.

Le félin vivait avec son propriétaire quand ce dernier a été expulsé de sa maison, mentionnait Love Meow. L’individu a quitté précipitamment les lieux, laissant de nombreux biens et Venture sur place. Lequel a tout perdu du jour au lendemain. Il était totalement impuissant, ne pouvant sortir du logement, et n’avait plus qu’à espérer être découvert.

Little Wanderers NYC / Facebook

De l’amour à revendre

Cela s’est produit quelque temps plus tard, tandis que l’animal n’avait plus rien à se mettre sous la dent. Il avait perdu beaucoup de poids et était léthargique. Un appel à l’aide a été partagé sur les réseaux sociaux pour qu’il soit pris en charge et le Little Wanderers NYC a accepté de l’aider.

Lorsqu’ils ont récupéré le chat, ultérieurement nommé Venture, les bienfaiteurs ont découvert à quel point il était affectueux et aimant : « Venture est totalement amical. Il est très reconnaissant et veut juste être le chat domestique parfait de quelqu'un » rapportait Nora, membre de l’association. Lui qui avait passé de longues journées isolé dans son ancien appartement chérissait les moments avec ses sauveteurs.

Il fait l’unanimité

Pour la suite de son aventure, Venture a rejoint la famille d’accueil de Michelle. À son tour, celle-ci a découvert l’incroyable personnalité du félin : « Il a rapidement pris confiance et était si amical que nous avons pu le présenter à notre chat résident en quelques jours. À la fin de la semaine, il se promenait librement dans notre maison en tant que membre à part entière de la famille » expliquait la femme.

Cette dernière a ajouté qu’il était très doux et ne demandait qu’à être aimé. Venture est actuellement en attente d’adoption. Nul doute qu’il comblera de bonheur celui qui lui laissera sa chance !