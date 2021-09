Une famille d'accueil fait tout son possible pour soigner et socialiser un chaton errant

Une famille d'accueil fait tout son possible pour soigner et socialiser un chaton errant

L’amour et les soins offerts par une famille d’accueil ont transformé un chaton malade, nerveux et méfiant en une jeune chatte heureuse, sociable et en bonne santé. Il ne restait plus qu’à lui trouver le foyer idéal.

Lucky porte bien son nom ; cette chatte autrefois errante a, en effet, bien de la chance d’être tombée sur des personnes bienveillante et généreuses, qui l’ont littéralement sauvée. Son histoire est rapportée par Love Meow.

Une famille habitant San Jose, dans l’Etat de Californie, avait découvert un chaton qui errait seul devant chez elle. L’animal devait recevoir des soins de toute urgence, car il avait notamment un œil infecté.

Mini Cat Town / Instagram

Ses bienfaiteurs n’ont pas eu à chercher de l’aide bien loin, puisque leurs voisines sont les fondatrices de Mini Cat Town, une organisation consacrée au sauvetage des chats en détresse. Tram Bui, sa sœur et leur mère ont pris en charge la jeune chatte orpheline et l’ont confortablement installée chez elles. C’est la maman qui a décidé de l’appeler Lucky.

La priorité était de soigner son œil, mais c’était plus difficile que prévu. « Elle avait une infection oculaire assez grave pour laquelle nous l'avons soignée. Le premier traitement n'a pas fonctionné. Nous avons donc dû changer ses médicaments avant qu'elle ne montre enfin une amélioration », expliquait, en effet, Tram Bui.

Le chaton était particulièrement méfiant et craintif. Lucky sifflait à l’adresse de quiconque l’approchait. Sa famille d’accueil lui a laissé le temps d’apprendre à faire confiance, en même temps qu’elle continuait de la soigner et de la socialiser.

Mini Cat Town / Instagram

Une incroyable transformation

La chatte est peu à peu sortie de sa posture craintive. Elle devenait de plus en plus affectueuse et ses sifflements se raréfiaient, laissant place aux ronronnements. La chienne Husky de la famille a également offert du réconfort à Lucky, qui l’a volontiers accepté.

Mini Cat Town / Instagram

Elle a ensuite fait la connaissance des autres animaux de la maison : Lilo, Finny, Rosie et Misty. Puis d’une autre chatte répondant au nom de Calpico, avec laquelle une belle complicité s’est mise en place.

Mini Cat Town / Instagram

Il était désormais temps pour Lucky d’être adoptée. Devenue suffisamment grande, autonome et sociable, on lui a trouvé la famille parfaite : un couple avec 2 filles et 3 chats. Le chaton a découvert son nouveau foyer et s’y est vite fait une place de choix.

A lire aussi : Un minuscule chaton abandonné, sourd et mal en point trouve du réconfort auprès d'un couple bienveillant

Mini Cat Town / Instagram