Une chatte "éteinte" car séparée de son humain retrouve goût à la vie grâce aux réseaux sociaux

Tout s’est passé si vite pour la pauvre Amabella, qui ne comprenait pas pourquoi elle était privée de son meilleur ami du jour au lendemain. Au refuge, cette chatte s’enfonçait chaque jour un peu plus dans la dépression après avoir été abandonnée à contrecœur. Elle avait plus que jamais besoin d’un nouveau départ.

Amabella et son ancien propriétaire s’adoraient. Tout allait pour le mieux pour cette chatte tuxedo et son humain jusqu’à la perte de leur logement. L’homme avait fait tout son possible pour la garder. Pendant des semaines, ils avaient vécu ensemble dans sa camionnette, mais il avait fini par se dire que ce n’était pas une vie décente pour elle.

C’est donc le cœur meurtri qu’il avait décidé de la confier à un refuge, celui de la Humane Society of Broward County à Fort Lauderdale, en Floride (Etats-Unis).

Très vite, la minette autrefois joyeuse et pleine d’entrain s’est muée en être totalement abattu, déprimé. « Nous avons remarqué qu’Amabella commençait à se replier sur elle-même environ 2 semaines après son arrivée au refuge », explique Susan Leonti, spécialiste du marketing numérique chez cette association, à The Dodo. La chatte était comme éteinte.



Au refuge, une affiche racontant l’histoire d’Amabella a été posée devant son box. « Je ne sais pas si je pourrai tenir le coup. Mon papa a perdu son logement et j'ai vécu avec lui dans son camion, peut-on y lire. Au bout d'un moment, il a pensé qu’il serait mieux pour moi si je trouvais une nouvelle maison. Il me manque. Nous avons dormi ensemble sous sa couverture et son amour me manque. Maintenant, je suis seule dans ce box, attendant que quelqu'un me choisisse ».



Le nouveau départ tant espéré

« J'ai vraiment besoin d'un nouveau meilleur ami et d'être aimée à nouveau », conclut Amabelle dans ce message où on l’imagine prendre la parole.



La Humane Society of Broward County a également parlé d’elle sur les réseaux sociaux. Le récit est devenu viral et a ému de nombreux internautes. Les demandes de renseignements à son sujet ont afflué.

Dès le lendemain matin, Amabelle a quitté le refuge en compagnie de sa nouvelle famille. Elle a, en effet, été adoptée par une dame et sa fille qui ont été les premières à se présenter à al Humane Society of Broward County après la diffusion de ce texte poignant.

