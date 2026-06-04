Une conductrice de bus stoppe sa tournée pour sauver un chaton coincé dans un portail électrique et lui offre un nouveau départ

Alors qu’elle suivait son itinéraire habituel à travers les vastes terrains d’Universal Studios à Orlando (Floride, États-Unis), une femme chauffeur de bus a remarqué un chaton coincé dans un portail électrique. Déterminée à le sauver, la conductrice au grand cœur est descendue de son véhicule pour libérer le petit animal en détresse puis l’a confié à l’association Liberation Cat House. Grâce à ce sauvetage, le jeune félin est aujourd’hui en sécurité dans un foyer d’accueil.

C’était une journée comme les autres pour une conductrice de bus à Orlando, jusqu’à ce que son regard se pose sur une petite boule de poils en détresse. Le chaton, coincé dans un portail électrique, avait les pattes et la queue écorchées en plus d’être déshydraté et de trembler de tout son petit corps.

Après avoir arrêté son bus alors qu’elle effectuait une tournée au sein d’Universal Studios, la bonne samaritaine a sauvé le félin et a contacté l’association américaine Libération Cat House qui n’a pas hésité un seul instant avant de le prendre en charge.

© Jen Wood

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« Un fort caractère »

Enfin en sécurité, le chaton femelle – répondant au nom de Sia – a reçu tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Il a également savouré de vrais repas et de nombreux témoignages d’affection.

© Jen Wood

Placée en famille d’accueil chez une bénévole nommée Jen Wood, la jeune chatte a commencé à guérir et à révéler sa véritable personnalité. « Une fille effrontée avec un fort caractère ! », confie la volontaire à la rédaction de Love Meow.

Très curieuse, bavarde et joueuse, Sia illumine son foyer d’accueil. « Cette petite coquine a connu des débuts assez difficiles dans le monde, poursuit sa bienfaitrice, être coincée dans un portail électrique sous le soleil brûlant de Floride ne l'a pas du tout ralentie. »

© Jen Wood

À l’adoption

Au sein de son nouveau nid douillet, Sia a fait la rencontre d’Ostara, une autre jeune chatte sauvée de la rue. Très amies, elles grandissent ensemble dans des conditions optimales.

Maintenant, elles attendent une famille d’adoption qui leur offrira un foyer définitif. Une belle façon de commencer un nouveau chapitre de leur vie, après avoir traversé des épreuves difficiles dès leur plus jeune âge !

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© Jen Wood