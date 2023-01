Une chatte séniore et en surpoids entame un régime pour assurer sa longévité, aux côtés des bénévoles

Catkins a le genou fragile, et a des difficultés à faire sa toilette toute seule. Elle peut heureusement compter sur la bienveillance des bénévoles qui l’ont accueillie, et qui l’aident à perdre quelques grammes dans l’espoir de lui offrir la retraite la plus longue possible !

Le poids moyen d’un chat se situe entre 4 et 5 kg, mais celui de Catkins était de 6.2 kg à son arrivée chez Cats Protection, un refuge du sud de l’Angleterre. La chatte séniore a été soumise à un régime en douceur par les bénévoles, pour lui permettre de « mener une vie heureuse et saine », rapportait The Argus.

Des conséquences sur la santé de l’animal

Karen Thompson, membre de Cats Protection, rappelle que le surpoids chez le chat a des répercussions néfastes sur sa santé, et qu’il peut notamment causer de l’arthrose et du diabète. Catkins, en l’occurrence, souffre déjà d’une fragilité du genou, et a des difficultés à faire sa toilette elle-même. Elle peut heureusement compter sur l’aide des bénévoles pour être propre comme un sou neuf.



La chatte pesait 6.2 kg au mois de novembre, mais les bons samaritains de Cats Protection se donnent pour objectif de la peser chaque semaine, jusqu’à ce qu’elle atteigne le poids de 5.5 kg. Son régime se fera tout en douceur, puisqu’un amaigrissement trop rapide peut lui aussi causer certains problèmes.

Une fois en meilleure forme, Catkins a pu être proposée à l’adoption, et aurait tapé dans l'oeil d'une famille. Toutefois, les bénévoles s’assureront que ses futurs maîtres respecteront le régime alimentaire de la chatte sénior, afin qu’elle puisse savourer une retraite la plus longue possible !