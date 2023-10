Une chatte séniore enchaîne les déceptions avant d’avoir enfin droit à sa belle histoire (vidéo)

Delilah Day a vécu une vie enchantée pendant une dizaine d’années. Cette jolie Manx à poil long et aux yeux bleus n’a jamais manqué de quoi que ce soit auprès de son maître aimant. Ses journées étaient rythmées par ses doux ronronnements et d’innombrables séances de câlins.

Une séparation tragique

Malheureusement, un jour, son maître a dû être admis dans une maison de retraite et n’a pas pu emmener Delilah Day avec lui. Peu de temps après, il est décédé, et aucun membre de la famille n’a voulu héberger la tendre féline.

Alors que l’avenir de Delilah Day semblait menacé, une bénévole au grand cœur nommée Beth Stern est immédiatement tombée sous son charme. « Il y a quelque chose de très spécial chez les chats et chiens âgés qui ont perdu leurs proches. Ils semblent si tristes », a-t-elle confié à Cole & Marmelade.

Une famille d’accueil chaleureuse

La bonne samaritaine a décidé de lui ouvrir les portes de son foyer d’accueil et de l’aider à trouver une nouvelle famille. « Delilah Day est si spéciale. Nous sommes tous amoureux d’elle. Son humain, qui est récemment décédé, la traitait certainement avec beaucoup d’amour », a-t-elle ajouté.

La féline était en bonne santé et se sentait en sécurité dans sa famille d’accueil, mais elle n’a pas tardé à la quitter. En effet, des gens ont manifesté leur souhait de l’adopter, et tout le monde était ravi de voir la chatte avoir la chance de débuter une nouvelle vie.

Retour en arrière

Alors que tout semblait se dérouler à merveille pour Delilah Day, la chatte a fait son retour chez Beth un mois après son adoption. Cette dernière était contrariée de voir que la chatte allait devoir subir encore plus de confusion et d’instabilité…

@bethostern / Instagram

« Il arrive que mes chats d'accueil soient renvoyés. Notre adorable Delilah Day est de retour parmi nous. Parfois, ce n'est tout simplement pas la bonne solution et nous sommes très reconnaissants à son adoptant de nous avoir contactés. (C'est d'ailleurs prévu dans notre contrat d'adoption). Je me sens toujours responsable et triste d'avoir laissé tomber le chat. J'ai mal au cœur pour cette gentille minette qui a connu tant de changements ces derniers temps », a-t-elle déclaré.

A lire aussi : L'histoire émouvante de Larry, un chat errant à l'avenir incertain ayant pris une fabuleuse revanche sur la vie (vidéo)

Une patience récompensée

Dans les jours qui ont suivi son retour, Delilah Day a eu besoin de soutien. Beth n’a jamais quitté son chevet et s’est assurée que la féline avait tout ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, de nombreux internautes se sont intéressés à l’histoire de Delilah Day, et grâce à leur engouement, la féline n’a pas tardé à avoir une seconde chance.

@missdelilahday / Instagram

Cette fois, c’était sûr : Delilah Day avait bel et bien trouvé le foyer fait pour elle. Après tant de hauts et de bas, elle a enfin droit à sa belle histoire. La féline s’est tout de suite sentie chez elle, et entretient désormais un lien fusionnel avec sa nouvelle maîtresse. Une issue qui réchauffe les cœurs !