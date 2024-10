Une chatte secourue de justesse sur une autoroute par un policier rencontre l'amour un mois plus tard

Il arrive souvent que des policiers aillent au-delà de leur mission consistant à veiller au maintien de l’ordre et au respect de la loi pour sauver des vies animales. C’est précisément ce qu’a fait l’officier Justin Smith. Membre de la police autoroutière de l’Etat de l’Ohio (Ohio State Highway Patrol), il est courageusement passé à l’action en apprenant qu’une chatte blessée était en grand danger aux abords d’une autoroute. Ce qui a permis à la féline d’avoir droit à un nouveau départ dans la vie.



OSHP_NEOhio / X

Le sauvetage rapporté par FOX 8 avait eu lieu le 21 août 2024. Ce jour-là, un automobiliste inquiet avait appelé les secours au sujet de l’animal aperçu tout près de l’Interstate-77. « On dirait qu’il y a un chat vivant », indiquait le témoin en question à son interlocutrice chargée de gérer les appels d’urgence.

C’est donc Justin Smith qui avait été envoyé sur les lieux. Le policier avait rapidement localisé la chatte qui, par chance, ne s’était pas aventurée sur l’une des voies, ce qui lui aurait été assurément fatal. Il avait, ensuite, réussi à la mettre en sécurité.

La minette blessée avait été placée dans un refuge local, celui de la Humane Society du comté de Stark (Stark County Humane Society) où elle avait été soignée.

Son histoire a touché un habitant qui a souhaité venir la rencontrer dans la structure d’accueil. Cela a été le coup de foudre entre l’homme et la féline. Il n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision de l’adopter et de l’appeler Lola.

La merveilleuse nouvelle a été annoncée le vendredi 27 septembre sur le compte X (anciennement Twitter) de la division Nord-est de la police autoroutière de l’Etat de l’Ohio. Une publication accompagnée de belles photos réunissant l’officier Justin Smith, Lola et son nouveau propriétaire.

A lire aussi : La nouvelle vie de Yuri, chat ayant rompu avec l'errance après avoir arpenté les jardins du quartier pendant des mois

???? Kitten Rescue Update

The kitten rescued last month by Trooper Justin Smith on I-77 has found a fur-ever home! She was adopted from the Stark County Human Society and has been named Lola. pic.twitter.com/NHbNgvviVb