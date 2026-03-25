Une chatte résidente d'un refuge est utilisée par les bénévoles pour évaluer la tolérance féline des chiens recueillis (vidéo)

Les employés et bénévoles des refuges s’appliquent souvent à établir au mieux les caractéristiques de chaque animal qui arrive entre leurs mains. Dire s’ils sont « compatibles chat » est parfois compliqué. Cactus, un chat très à l'aise avec cette compétence, remplit cette mission à merveille en se rapprochant de tous les nouveaux pensionnaires.

La chatte a la robe tigrée exerce au refuge Friends of Butler County Animals (Morgantown, Kentucky, États-Unis). Ayant une capacité à mettre tout le monde à l’aise, la chatte a été repérée pour aider les bénévoles, expliquait PetHelpful. Sachant cerner les chiens, elle se trompe rarement, et s’applique toujours à les mettre à l’aise.

Une digne héritière

Cactus a été présentée en bonne et due forme sur Facebook par son refuge. Très à l’aise avec les chiens, la féline a tout de suite attiré l’attention des bénévoles qui ont perçu en elle une vraie médiatrice. Son arrivée tombait à pic car Tex, le chat qui occupait ce rôle de « testeur » auparavant, avait pris sa retraite.

Un peu plus tôt, Tex avait été confondu avec un autre chat et a été emmené par erreur par un couple persuadé d’avoir affaire à son félin. La confusion a été rapidement repérée et Tex avait pu, à l’époque, reprendre ses fonctions.

Un rôle essentiel

Ce refuge a la chance de pouvoir compter sur une chatte telle que Cactus. Au quotidien, elle est amenée à se rapprocher des chiens qui viennent d’arriver pour « tester » leur tolérance aux chats. Ce passage essentiel permet ensuite aux bénévoles de dresser une fiche précise sur l’animal à adopter, en précisant s’il est « compatible chat », ou non.

La douceur de Cactus étant telle, les chiens tombent souvent sous son charme, y compris ceux qui n’avaient pas nécessairement partagé leur vie avec un chat auparavant.

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Une médiatrice et une thérapeute en herbe

Le refuge de Cactus a partagé quelques images illustrant les tâches attribuées à la chatte. On comprend qu’au-delà de son rôle de médiatrice, la féline est aussi une vraie chatte de thérapie, qui apaise les chiens anxieux en leur apportant une stabilité.

Selon certains bénévoles, Cactus a vraie une capacité d’empathie avec les chiens, et sait les mettre à l’aise, même si elle est censée mesurer leur degré de tolérance. Il est indéniable que la chatte sait comment y faire pour faire surgir la tendresse.