Une chatte résidente d'un refuge est utilisée par les bénévoles pour évaluer la tolérance féline des chiens recueillis (vidéo)
Les employés et bénévoles des refuges s’appliquent souvent à établir au mieux les caractéristiques de chaque animal qui arrive entre leurs mains. Dire s’ils sont « compatibles chat » est parfois compliqué. Cactus, un chat très à l'aise avec cette compétence, remplit cette mission à merveille en se rapprochant de tous les nouveaux pensionnaires.
La chatte a la robe tigrée exerce au refuge Friends of Butler County Animals (Morgantown, Kentucky, États-Unis). Ayant une capacité à mettre tout le monde à l’aise, la chatte a été repérée pour aider les bénévoles, expliquait PetHelpful. Sachant cerner les chiens, elle se trompe rarement, et s’applique toujours à les mettre à l’aise.
Une digne héritière
Cactus a été présentée en bonne et due forme sur Facebook par son refuge. Très à l’aise avec les chiens, la féline a tout de suite attiré l’attention des bénévoles qui ont perçu en elle une vraie médiatrice. Son arrivée tombait à pic car Tex, le chat qui occupait ce rôle de « testeur » auparavant, avait pris sa retraite.
Un peu plus tôt, Tex avait été confondu avec un autre chat et a été emmené par erreur par un couple persuadé d’avoir affaire à son félin. La confusion a été rapidement repérée et Tex avait pu, à l’époque, reprendre ses fonctions.
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Un rôle essentiel
Ce refuge a la chance de pouvoir compter sur une chatte telle que Cactus. Au quotidien, elle est amenée à se rapprocher des chiens qui viennent d’arriver pour « tester » leur tolérance aux chats. Ce passage essentiel permet ensuite aux bénévoles de dresser une fiche précise sur l’animal à adopter, en précisant s’il est « compatible chat », ou non.
La douceur de Cactus étant telle, les chiens tombent souvent sous son charme, y compris ceux qui n’avaient pas nécessairement partagé leur vie avec un chat auparavant.
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Une médiatrice et une thérapeute en herbe
Le refuge de Cactus a partagé quelques images illustrant les tâches attribuées à la chatte. On comprend qu’au-delà de son rôle de médiatrice, la féline est aussi une vraie chatte de thérapie, qui apaise les chiens anxieux en leur apportant une stabilité.
Selon certains bénévoles, Cactus a vraie une capacité d’empathie avec les chiens, et sait les mettre à l’aise, même si elle est censée mesurer leur degré de tolérance. Il est indéniable que la chatte sait comment y faire pour faire surgir la tendresse.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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