Une chatte miraculée et sa maîtresse tentent de remonter la pente après les tirs ayant blessé le félin

Blue a survécu par miracle à un tir de carabine à plomb, mais elle doit encore se battre pour être totalement tirée d’affaire, rapportait WNYT.

Cette chatte avait disparu le vendredi 11 août du domicile familial à Lenox, dans l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis). Elle n’avait été retrouvée que le surlendemain ; Blue était au pied d’un arbre, le visage ensanglanté.

Horrifiée, sa propriétaire Shana Bryce l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire. Celui-ci l’a orientée vers la clinique Tufts Veterinary Emergency Services à Walpole, précisait The Berkshire Eagle. Admise aux urgences, la chatte a subi une batterie d’examens ayant confirmé qu’un plomb lui avait traversé le nez.

Par chance, le projectile n’avait atteint aucune artère, ni la gorge. Les vétérinaires estimaient toutefois qu’opérer la chatte de moins d’un an pour retirer la munition était beaucoup trop risqué pour elle. Shana Bryce a pu la ramener à la maison, mais quelques jours plus tard, elle a dû la transporter à nouveau à la clinique vétérinaire.

Blue avait perdu l’appétit et ne pouvait même plus boire. Elle a dû être intubée pour recevoir nourriture et eau.



The Berkshire Eagle

« Tout ce qui importe, c’est le bien-être de Blue »

Une cagnotte solidaire a été créée sur la plateforme GoFundMe par Hanna Louise Dus, la fille de Shana Bryce. La famille aura, en effet, du mal à payer la facture vétérinaire ont le montant s’élève à 10 000 dollars, soit 9200 euros environ.

La police de Lenox a ouvert une enquête et demande à quiconque disposant d’éléments susceptibles de l’aider à identifier le tireur de la contacter.

Pour Shana Bryce, sauver la chatte est plus important que retrouver le responsable de cet acte abject. « Tout ce qui m’importe, dit-elle, c’est le bien-être de Blue. Je ne me soucie pas vraiment de trouver le coupable. Je veux juste qu'elle se porte bien. C’est donc notre objectif principal maintenant ; la stabiliser à nouveau. Nous essayons de l'éloigner de tout, car elle a vraiment besoin de calme et de sérénité dans sa vie ».