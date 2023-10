Une chatte et son petit abandonnés dans la rue avec un message court mais déchirant

Un chaton d’un peu plus d’un mois et sa mère ont été pris en charge par une association après avoir été abandonnés. Ils étaient accompagnés d’un court message manuscrit demandant de l’aide. Au refuge, on prend soin du duo tout en se demandant s’il sera possible de continuer de sauver des animaux au vu de l’incessante augmentation des abandons.

« Aidez-nous s’il vous plaît ». Quelques mots qui en disent long sur la détresse d’un nombre croissant d’animaux de compagnie, mais aussi sur le choix que font de plus en plus de propriétaires de se séparer de leurs compagnons car ils ne peuvent plus les assumer financièrement. Ce message inscrit sur un bout de papier a été découvert aux côtés d’une chatte et de son petit, abandonnés dans une caisse de transport.



RSPCA

Un passant les a repérés à Allenton, petite commune de la banlieue de Derby en Angleterre, rapportait ITV.

« Ils ont été abandonnés dans une zone où ils pouvaient être vus et avec une note manuscrite, indiquait Ann Bennett, inspectrice au refuge local RPSCA Derby & District. Donc celui qui a fait cela voulait qu'ils soient retrouvés ».

D’après elle, la chatte et son chaton, qui est âgé de 5 semaines, sont en bonne santé. « Nous savons que les temps sont durs en raison de la crise du coût de la vie, poursuit Ann Bennett, mais il existe une aide pour tous ceux qui peinent à s'occuper de leurs animaux de compagnie. Les abandonner n'est pas la solution, car ils pourraient tomber entre de mauvaises mains. »



RSPCA

« De l'aide et du soutien sont disponibles »

C’est elle qui s’est rendue sur les lieux pour récupérer le duo félin et l’emmener se faire examiner par un vétérinaire. « De l'aide et du soutien sont disponibles et nous invitons les gens à contacter leurs vétérinaires, les refuges locaux et les associations de protection animale [en cas de besoin] », insiste l’enquêtrice.

La chatte et le chaton reçoivent tout le soin nécessaire au centre RSPCA Derby & District, en attendant qu’on leur procure un foyer durable.

A lire aussi : Une chatonne errante orpheline a la joie de retrouver sa sœur quelques semaines après son entrée en famille d’accueil

L’association a enregistré une augmentation de 11% du nombre d’abandons d’animaux cette année, avec près de 12 000 signalements reçus de janvier à juillet 2023. Parallèlement, familles d’accueil et adoptives sont de plus en plus difficiles à trouver. Une situation que la RSPCA et d’autres structures d’accueil auront bien du mal à continuer de gérer.