Une chatte errante sur le point de mettre bas est sauvée à temps avant l'arrivée d'un ouragan

Alors qu’elle était sur le point de mettre bas, une chatte errante n’avait aucun endroit où se réfugier. Lorsqu’une femme a découvert sa situation, elle a immédiatement contacté l’association Coastal Bend Cat Rescue.

Ne supportant pas l’idée que la va-nu-pattes puisse donner naissance à ses petits dans la rue, l’équipe a décidé de la prendre en charge. Baptisée Heathers, la boule de poils a eu la chance d’atterrir dans une famille d’accueil avant que ses bébés ne pointent le bout de leur museau.

© Coastal Bend Cat Rescue

La chatte a donné naissance à 6 chatons durant un ouragan

Au sein de son nouveau nid douillet, Heathers s’est rapidement sentie à l’aise, rapporte Love Meow. Elle réclamait sans cesse des caresses et des câlins. Après avoir erré en solitaire, la chatte manquait cruellement d’affection.

« Elle a attendu l’arrivée d’un ouragan (Beryl) pour mettre au monde ses bébés », explique un membre de l’association. Heureusement, la ville n’a pas subi de gros dégâts. L’adorable boule de poils a donné vie à 6 chatons en bonne santé : Princess Bride, Footloose, Ghostbuster, Gremlin, Karate Kid et ET.

© Coastal Bend Cat Rescue

En bonne maman dévouée, Heathers consacrait tout son temps à ses précieux trésors sur pattes.

Grâce à son amour et à la famille d’accueil, les jeunes félins se sont parfaitement développés.

© Coastal Bend Cat Rescue

Heathers profite de sa nouvelle vie

Pour le plus grand plaisir de ses bienfaiteurs, Heathers a gardé sa joie de vivre, malgré les épreuves qu’elle a traversées dans la rue.

Ses chatons, qui se portent à merveille, seront disponibles à l’adoption dans plusieurs semaines.

A lire aussi : Un adorable chaton participe à une demande en mariage parfaite pour des amoureux des félins (vidéo)

© Coastal Bend Cat Rescue

Avec un toit au-dessus de sa tête et une famille d’accueil bienveillante qui répond à l’ensemble de ses besoins, Heathers peut vivre chaque jour qui passe en toute sérénité.

De plus, un avenir radieux et rempli d’amour s’offre à ses chers petits. Que demander de plus ?