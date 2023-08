Une chatte errante goûte au bonheur en famille d'accueil et s'emploie à le transmettre à son unique chaton

En bénéficiant de la bienveillance des humains, Lychee a compris qu’elle n’avait rien à craindre d’eux et qu’elle et sa progéniture étaient entre de bonnes mains. Le seul chaton auquel elle a donné naissance a appris à ses côtés qu’il pouvait, lui aussi, leur faire confiance.

Découverte errante et enceinte, une chatte à la robe rousse a été prise en charge par le service de contrôle des animaux. Le refuge ne constituait toutefois pas l’environnement idéal pour une maman et ses petits à naître. Il leur fallait une famille d’accueil.

Elle n’a finalement donné naissance qu’à un seul chaton. L’association Liberation Cat House, basée à Orlando en Floride (Etats-Unis), a été contactée à ce sujet. Ashley, mère d’accueil bénévole au sein de l’organisation, a accepté de les prendre en charge.

« J'avais de la place pour l’accueillir, alors je l'ai prise tout de suite. Elle était si reconnaissante d'être dans une maison », raconte-t-elle à Love Meow.



Ashley / Instagram

Nommée Lychee, la chatte n’a pas tardé à se montrer amicale et affectueuse envers son hôtesse. Elle lui a rapidement fait confiance, lui réclamant attention et caresses.

Lychee s’occupait à merveille de son chaton, appelé Boba et roux comme elle, le protégeait et le câlinait. Toutefois, dès qu’Ashley entrait dans la pièce, elle se levait pour lui demander de l’affection.



Ashley / Instagram

« C'est probablement la maman chat la plus amicale que j'aie jamais eue, dit la mère d’accueil. Elle aime tout le monde et salue tous ceux qui entrent dans la pièce ».

Une petite famille confiante et sereine

Boba a grandi dans des conditions optimales. Dès qu’il a appris à marcher, il s’est mis à explorer son environnement direct. Il gagnait en assurance et en indépendance au fil des jours. A 6 semaines, son petit caractère s’affirmait déjà, faisant preuve de courage, de curiosité et d’entrain.



Ashley / Instagram

« Grâce à sa maman, il est également amical avec les humains. Il aime explorer et courir après les balles », ajoute Ashley.

Lychee, elle, a pu retrouver son âme son chaton, devenant très joueuse. Après tout, elle n’était âgée que d’un an au moment de son sauvetage. Son petit a fait la connaissance des autres chats de la maison. Il s’épanouit et devient de plus en plus autonome.



Ashley / Instagram

Tous 2 seront bientôt prêts à quitter cette maison pour rejoindre leurs familles pour toujours. La rue ne fait plus du tout partie de leur vie.

Ashley / Instagram