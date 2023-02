Une chatte errante et affamée tente d’attirer l’attention d’une jeune femme pour quitter la rue à tout jamais (vidéo)

Le mois dernier, Avery Rogers s’est rendue dans son food truck (aussi appelé camion de restauration) pour servir des hotdogs à ses clients. Pendant son service, elle a remarqué qu’une petite boule de poils s’était invitée sur le parking, et qu’elle la fixait du regard.

Une rencontre pas comme les autres

La chatte errante semblait mourir de faim. Pour la réconforter, Avery lui a offert un hotdog, qu’elle a dévoré « en un rien de temps », rapporte The Dodo. Elle est ensuite restée près du food truck jusqu’à la fin du service de la jeune femme.

Avant de rentrer chez elle, Avery a tenu à s’assurer que la chatte allait bien. « Je m’étais préparée à ce qu’elle prenne la fuite, mais elle est venue directement vers moi », se souvient-elle. En effet, au lieu de s’échapper, la petite boule de poils s’est blottie dans les bras de sa bienfaitrice.

Le coup de foudre au premier regard

« Je pense qu’elle a été abandonnée sur le parking. Elle était propre, gentille et en bonne santé », confie Avery. Cette dernière a emmené la féline chez un vétérinaire, qui lui a confirmé qu’elle était âgée d’environ un an, et qu’elle ne portait pas de puce électronique.

Avery a donc décidé de l’adopter, et de lui offrir la vie heureuse dont elle est digne. La chatte, renommée Blue, a depuis fait la connaissance d’autres chats sous son toit (Bagheera, Bear, Blake et Bentley), et semble être arrivée au bon moment dans ce nouveau foyer.

Une fidèle alliée

En effet, peu de temps après sa venue, Avery a perdu l’un de ses chats (Bentley) des suites d’un cancer. Dans ce moment difficile, elle a pu compter sur l’amour de sa nouvelle recrue, « tellement câline et affectueuse ».

Blue ne remplacera jamais Bentley, mais elle est une précieuse alliée pour aider ses maîtres à aller de l’avant. « Elle est arrivée au moment où nous avions le plus besoin d’elle », conclut sa propriétaire.

La vidéo du sauvetage de Blue a été publiée sur TikTok le 21 janvier dernier, et elle a ému plus de 2 millions d'internautes.

