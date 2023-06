Une chatte errante enceinte entrevoit l'espoir de devenir une maman comblée grâce à une bénévole

Une chatte errante en fin de grossesse cherchait désespérément un endroit sûr pour accoucher et élever ses petits. Elle l’a trouvé en croisant la route d’une bénévole.

Chaque fois qu’un chat a besoin d’aide dans son secteur, Mary Chromek répond présent. Belkie, chaton femelle tabby fait partie des félins ayant profité de sa bienveillance après des débuts difficiles dans la vie.

Plus récemment, c’est une chatte calico sur le point de mettre bas qui a bénéficié de sa protection. Avec son organisation Foster Purrs, basée à Huntsville dans l’Etat de l’Alabama (Etats-Unis), Mary Chromek a porté secours à cet animal qui ne paraissait pas particulièrement farouche, mais qui se méfiait des humains.



Foster Purrs / Instagram

La bénévole s’est renseignée dans le quartier pour voir si la chatte appartenait à quelqu’un. Personne ne s’est manifesté, à l’exception d’une dame qui la connaissait ; elle avait l’habitude de la nourrir depuis un certain temps.

Elle a tout de suite accepté d’aider Mary Chromek. A son arrivée, la chatte l’a rapidement reconnue et est venue vers elle.

Mary Chromek a ainsi pu la placer dans une caisse de transport et l’emmener chez elle pour en prendre soin. « Dès qu’elle s’est retrouvée à l’intérieur, elle est devenue détendue et heureuse », raconte-t-elle à Love Meow.



Foster Purrs / Instagram

Sa bienfaitrice l’a appelée Calla Lilly. La chatte était ravie d’être en sécurité et de recevoir de la nourriture à volonté. Quelques jours plus tard, elle a donné naissance à 7 chatons.



Foster Purrs / Instagram

« Elle était heureuse de me laisser m'occuper des bébés »

Autrefois craintive, Calla Lilly faisait désormais totalement confiance à Mary Chromek. « J'avais peur qu'elle soit trop protectrice, mais elle était heureuse de me laisser m'occuper des bébés quelques heures seulement après leur naissance », relate-t-elle.



Foster Purrs / Instagram

La chatte s’est comportée en excellente mère. Ses chatons grandissent à vue d’œil pendant qu’elle reprend du poids et peut s’accorder de plus en plus de pauses.



Foster Purrs / Instagram

Une fois ses petits sevrés, elle sera stérilisée pour ne plus avoir à subir les fatigues de la grossesse et profiter pleinement de son nouveau départ. Elle et sa progéniture pourront ensuite être proposés à l’adoption.

En attendant, les 7 félins continuent de s’épanouir au sein de leur famille d’accueil.

A lire aussi : Ce couple est persuadé d'avoir gagné à la loterie grâce à son chat, Billy



Foster Purrs / Instagram