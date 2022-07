Une chatonne sauvage cachée dans un trou ose faire le premier pas qui la conduira vers une vie confortable

Cette période de l’année est marquée par la naissance de nombreux chatons sauvages. Une bonne samaritaine a aidé une jeune demoiselle cachée et apeurée à trouver le réconfort et les soins dont elle avait tant besoin. Et elle a su témoigner de sa reconnaissance.

Un homme a aperçu une chatonne tigrée perdue dans le centre commercial de Huntsville, dans l’État de l’Alabama aux États-Unis. La petite s’était réfugiée tant bien que mal dans un minuscule trou dans la chaussée.

Sans attendre, il a contacté Mary Chromek, une femme investie dans le bien-être animal. « Une très grosse tempête était prévue quelques heures plus tard, alors je me suis précipitée pour sécuriser le bébé. Je suis arrivée et j'ai tout de suite vu son petit museau », a-t-elle déclaré à Love Meow.

La malheureuse était timide et terrifiée, mais elle avait aussi très faim et était curieuse. Mary a donc utilisé une cage garnie de nourriture dans l’espoir qu’elle y entre. La jeune femme lui parlait avec douceur et le bébé semblait sensible à son approche. « J'ai décidé d’essayer de simplement l'attraper. J'ai mis ma main dans le trou et il n'y a eu aucun sifflement, aucune résistance, rien », a expliqué Mary.

« Elle savait qu'elle était en sécurité désormais »

Mary n’a donc eu aucun mal à la récupérer et l’a conduite dans son foyer pour prendre soin d’elle. Le bébé, nommé Belkie par sa sauveteuse, était très maigre.

Mary lui a par conséquent donné de la pâtée et dédié un panier douillet. « C'est la petite fille la plus adorable, la plus nécessiteuse et la plus précieuse. Elle a toujours voulu être sur moi, mais elle aime aussi les autres chatons et explorer son environnement », a confié Mary.

Belkie s’est très vite adaptée à cette nouvelle vie entourée d’amour et de bienveillance. Elle s’est épanouie chaque jour d’avantage. Elle a donc pu être transférée au sein du refuge Feline Fanciers Cat Rescue où elle pourra rencontrer des adoptants.

En attendant, elle profite pleinement et se socialise auprès des autres pensionnaires.

