Une chatte errante craintive offre la plus grande preuve de confiance à sa sauveteuse

Maman RBG n’a connu que la rue et sa colonie de félins. Elle craignait les humains, car elle ne les côtoyait pas. Mais en rencontrant une femme au grand cœur, elle n’a que pu constater à quel point il était plaisant de recevoir l’affection de quelqu’un. Elle s’est sentie en sécurité auprès d’elle, assez pour mettre au monde sa progéniture.

Une Américaine a pris soin d’une chatte errante qui se promenait régulièrement devant son domicile. Après plusieurs jours, la femelle tabby a accordé sa confiance à sa bienfaitrice, allant jusqu’à lui présenter ses chatons. Touchée, cette dernière a décidé de lui offrir une meilleure vie.

Avant cela, la féline ne se laissait pas approcher. La femme a donc tenté de prendre soin d’elle comme elle le pouvait en lui offrant quotidiennement de la nourriture et de l’eau. Un lien s’est doucement créé entre elles.

Un événement inattendu

Un jour, la bonne samaritaine a vu sa protégée en compagnie de 3 jeunes chats. Elle n’avait jamais remarqué qu’elle était enceinte, mentionnait Love Meow. En discutant avec ses voisins, elle a compris qu’elle n’en était pas à son premier accouchement et a souhaité mettre un terme à ce cycle éreintant.

Pour cela, elle a contacté l’association Liberation Cat House, basée à Orlando (États-Unis). La directrice Jen Wood et ses collaborateurs se sont chargés de trouver une maison d’accueil à la petite famille. Laquelle s’est installée quelque temps plus tard chez des bénévoles.

« Nous avions l'espace et le temps pour pouvoir aider cette famille »

Les chatons ont pu grandir dans un environnement chaleureux et sûr. Une fois sevrés, ils sont partis les uns après les autres vers leur maison pour toujours. Leur mère, nommée Mama RBG, a été stérilisée. Elle peut à présent se consacrer à sa vie de chatte et ne souffrira plus d’un énième accouchement.

Malgré le confort d’un logement, Mama RBG préférait rester dehors. Elle a donc été ramenée près du domicile de sa sauveteuse, là où elle se sentait bien : « Elle ne s'est pas adaptée à la vie en intérieur, mais elle était plus heureuse de vivre avec sa colonie » précisait Jen Wood. Elle peut toujours compter sur son ange gardien pour veiller sur elle.

