Une chatte errante ayant des petits à nourrir hésite à faire confiance aux humains voulant les aider

Découverte sous le porche d’une maison où elle vivait avec son propriétaire, une chatte ayant récemment mis bas avait toutes les peines du monde à nourrir ses petits. L’abandon, la faim et la nécessité de s’occuper de sa progéniture, cela faisait énormément de choses à gérer pour la minette qui avait plus que jamais besoin d’une main tendue. Encore fallait-il qu’elle l’accepte.

Une famille s’est aperçue que, devant la maison voisine inhabitée depuis un certain temps, la chatte de l’ancien locataire tentait désespérément de s’abriter sous le porche.

Le propriétaire de l’animal avait été expulsé du logement et était parti en le laissant sur place, livré à lui-même. Entretemps, la chatte est tombée enceinte et a donné naissance à 3 chatons.



Salty Animal Rescue / Instagram

Le quotidien était extrêmement dur pour elle, qui devait trouver de quoi nourrir ses petits et les protéger des dangers de la rue. Heureusement, des voisins leur apportaient régulièrement de la nourriture. Ils ont contacté l’association de Salty Animal Rescue, en Ontario (Canada), dans l’espoir d’aider les 4 félins.

Karly et Katelyn Saltarski, sœurs et cofondatrices de Salty Animal Rescue, ont rapidement répondu à l’appel. Les chatons et leur mère ont d’abord passé la nuit dans un foyer temporaire, puis ont été confiés à une famille d’accueil.



Salty Animal Rescue / Instagram

Ils étaient tous terrifiés et restaient blottis les uns contre les autres pour se donner du courage. La maman était méfiante, mais elle semblait commencer à se rendre compte qu’elle et ses 3 chatons étaient enfin en sécurité.

Elle a été appelée Nessie par ses bienfaiteurs. Les petits, eux, ont reçu les noms de Yeti, Gryphon et Siren. Eux aussi étaient très timides, mais comprenaient petit à petit qu’ils n’avaient rien à craindre.

« La chatte la plus gentille qui soit »

« Nessie est la chatte la plus gentille qui soit. C'est une maman extrêmement détendue et reconnaissante », racontent les sœurs Saltarski à Love Meow. Elle s’est rapprochée de ses hôtes et a même pris l’habitude de leur réclamer des caresses, qu’elle accueille par de doux ronronnements.



Salty Animal Rescue / Instagram

Quand ses chatons sont devenus suffisamment grands, leur mère a été stérilisée. Elle s’entend très bien avec ses congénères et les humains. Yeti, Gryphon et Siren poursuivent leur processus de socialisation et progressent de jour en jour.



Salty Animal Rescue / Instagram

Nessie est déjà prête à rejoindre sa famille pour toujours. L’équipe de Salty Animal Rescue lui cherche le foyer idéal. Les chatons pourront bientôt lui emboiter le pas. Ils n’auront pas à vivre un jour de plus dans la rue.

A lire aussi : Les bénévoles se mobilisent pour aider une chatte aveugle et amputée à trouver la famille de ses rêves



Salty Animal Rescue / Instagram