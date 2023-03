Une chatte épuisée par la maternité laisse volontiers son ami chien l'aider à s'occuper de ses chatons (vidéo)

La meilleure amie de Dasher le Golden Retriever est une chatte tabby. Alors, quand cette dernière a eu des petits, c’est tout naturellement qu’il a décidé d’endosser le rôle du papa de substitution. Une vidéo partagée sur TikTok et le montrant prendre soin des chatons a ému de nombreux internautes et est rapidement devenue virale.

Une chatte ayant accouché de 4 magnifiques chatons est heureuse de pouvoir compter sur la précieuse aide et la bienveillance de son fidèle ami, un chien appelé Dasher en l’occurrence. Leur histoire est rapportée par Newsweek.

La famille vit dans le nord de l’Etat de l’Idaho, aux Etats-Unis, et compte une dizaine de Golden Retrievers ainsi que d’autres animaux. Ses membres à 4 pattes sont les protagonistes du compte TikTok « @forevermoregoldens », dont les publications sont suivies par plus de 56 000 abonnés.

L’un de ces canidés est donc Dasher, dont la douceur et la gentillesse battent tous les records. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo postée le 15 mars 2023 sur le réseau social, et où on le voit prêter patte forte à la chatte de la famille ayant récemment mis bas.



@forevermoregoldens / TikTok

La maman à la robe tigrée se fie totalement à Dasher et ne voit aucun inconvénient à ce que ce dernier s’occupe de ses 4 chatons. D’ailleurs, elle est clairement ravie de bénéficier de cette aide plus que bienvenue ; elle en profite pour s’accorder un petit moment de répit pendant que le Golden Retriever toilette les jeunes félins et veille sur eux.

Les chatons sont entre de bonnes pattes

Les chatons, âgés de 20 semaines au moment où ces images étaient filmées, ne sont pas mécontents de cette présence réconfortante ni de ces bisous reçus en bonus. Quant à leur mère, elle a les yeux mi-clos, signe de détente et de confiance chez les chats.

A lire aussi : Voici Hanny, chatte Bengal que rien n'arrête, pas même son handicap



@forevermoregoldens / TikTok

Dasher et la chatte ont manifestement eu droit à une socialisation de qualité durant leur jeunesse pour vivre une cohabitation aussi harmonieuse.

Dans l’un des hashtags associés à cette vidéo, il est question de famille recomposée (« #blendedfamily »), expression qui décrit parfaitement la situation.