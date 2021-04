Une chatte en gestation délaissée par ses propriétaires réclame de l’aide chez la voisine

Une résidente de l’Ontario, au Canada, s’est montrée bienveillante envers la chatte de ses voisins. Ces derniers ont laissé leur animal domestique se débrouiller tout seul dehors, dans le froid et la pluie. Comme elle attendait des petits, une autre personne s’est souciée de son état.

Hazel, délaissée par sa famille, était en quête d’une vie meilleure. C’est en traversant la rue que la chatte a rencontré son ange gardien. La voisine, dotée d'un grand cœur, l’a souvent nourrie et gardée au chaud. Parfois, le félin revenait avec des blessures, certainement causées par des bagarres avec d’autres animaux du quartier. C’était la Bonne Samaritaine qui, dans ces cas-là, l’emmenait chez le vétérinaire.

Mais un jour, Hazel est arrivée avec un joli ventre rond : aucun doute, elle attendait des chatons.

La chatte errante a trouvé aide et réconfort auprès d'une mère d'accueil

Pour lui assurer les meilleurs soins possibles, sa bienfaitrice l’a remise entre les mains bienveillantes de Mellissa, mère d'accueil et fondactrice du Tiny But Mighty Kitten Rescue, rapporte Lovemeow. Mellissa a chouchouté sa nouvelle protégée.

La future maman a été heureuse et excitée de recevoir de la bonne nourriture et du réconfort, ce dont elle a été privé chez ses anciens propriétaires. Elle s’est montrée très câline et reconnaissante.

Les chatons sont nés et se portent bien

Quelques semaines plus tard, 6 minuscules boules de poils ont pointé le bout de leur museau. Grâce à la voisine et à Mellissa, les chatons sont nés en bonne santé et au chaud dans un endroit confortable. « Hazel est la meilleure maman et l’un des chats les plus adorables que j’aie jamais rencontrés ! a affirmé Mellissa, elle s’occupe toujours de ses bébés. »

La fratrie a parfaitement grandi au fil des semaines. Hazel est ravie d’avoir été accueillie avec sa progéniture. Elle inonde d’amour non seulement ses chatons, mais également Mellissa qui lui a tendu la main lorsqu’elle en avait le plus besoin.